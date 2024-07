Ignacio Ambriz toma determinación con el Choco Lozano tras su fichaje por el Santos Laguna de la Liga MX

La espera por su debut podría estar a la vuelta de la esquina para Lozano, luego de hacerse oficial su primera convocatoria con su nuevo equipo.

Lozano fue citado por Ignacio Ambriz y es uno de los cuatro delanteros con los que el técnico quiere encarar este duelo ante el Atlas, compromiso programado para este miércoles a partir de las 7:00 de la noche de Honduras.

El timonel mexicano no estaba claro si tomaría en cuenta al hondureño por su poco tiempo con el club y así lo había expresado. “Todavía no sé si me lo llevaré para este partido (vs Atlas el martes) porque es muy pronto, considero que con dos semanas de pretemporada podría estar bien, queremos ir poco a poco para irlo metiendo al ritmo que tenemos”.