Ignacio Ambriz se pronuncia sobre el Choco Lozano y el pedido que hizo el catracho tras su llegada al Santos

Uno de los aspectos de dejó claro el técnico azteca fue el estado físico del Choco: “El hondureño aún debe trabajar en lo físico, lo haremos el doble en la semana, todavía no sé si me lo llevaré para este partido (vs Atlas el martes) porque es muy pronto, considero que con dos semanas de pretemporada podría estar bien, queremos ir poco a poco para irlo metiendo al ritmo que tenemos, hablé con Choco, le pregunté si quería ir al banquillo contra Pumas , me dijo ‘profe aguántame una semana para poder estar mejor y conocer un poco más a los compañeros”.

Además, también confesó la petición que le hizo el catracho en su llegada a la Primera División del Fútbol Mexicano.

“Me dijo que para el próximo fin de semana estará listo, creo que me lo voy a llevar a Guadalajara para que esté cerca del grupo, y por ahí darle algunos minutos, que salga desde la banca”, Manifestó Ambriz.

CUÁNDO SERÍA EL DEBUT DEL CHOCO

Lozano ha generado mucha ilusión al conjunto de la Comarca y tras su llegada al club, el catracho esperará su debut. Hay quienes esperan que al menos esté en el banco ante el Atlas.

De no lograr sumar minutos ante este club, Lozano estaría el 20 de julio, cuando enfrenten a Tigres en el estadio Corona.