¡Un íntimo Romell Quioto! Encontró la paz y se transformó: “Mi vida privada cambió totalmente, ya no soy el mismo de ayer”

“Dentro de mi soledad sentía que había llegado el día de parar tanto desorden, el malestar era tan grande que me alejé por completo de las redes sociales. Para reflexionar sobre mi vida decidí hacerme al margen de muchas cosas que me desgastaban, no deseaba leer comentarios, le quité mi atención a todo lo que no me edificaba y durante esos días sentí paz, lo disfruté. Me sentí agradecido con la vida, con Dios por permitirme realizar ese cambio y espero seguir así, los resultados están a la vista y al final del día lo que más deseaba era disfrutar la vida”, se sinceró desde lo más íntimo el goleador.

Y añadió el atacante de 31 años: “He dejado de hacer muchas cosas que me auto destruían, en su momento me di cuenta de que no andaba bien, estaba haciendo pedazos una trayectoria que me ha costado construir y que debo de cuidar, era un inconsciente, pero eso ya se acabó”.

Me estaba afectando en muchos aspectos, en su momento me di cuenta que le estaba prestando demasiada atención a eso. Las redes sociales se convirtieron en lo primero para mí, disfrutaba estar metido en polémica y en cosas sin importancia, si alguien me decía algo, allá iba yo a responderle. Hoy en día me insultan e ignoro, si insisten los bloqueo e inmediatamente le doy vuelta a la página, prestarle atención a eso te consume y tengo cosas más importantes que requieren de mi energía, son pequeñas decisiones con grandes beneficios.

Hasta que Dios se expresó y me hizo ver que ese era mi papá, que tenía que buscarlo, escucharle, hablar con él. Desde ese día mi vida mejoró, fui a su casa, lo abracé y aunque no tenemos la mejor relación, esa acción me sanó, ese momento me cambió la vida”.

Esa situación no me permitía ser feliz, es muy duro crecer con un padre ausente, dentro de mí tenía ese rencor, un sentimiento de molestia que no mejoraba a través de los años, en mi mente me rehusaba a hablar con él, no quería verlo, ni saber nada de su vida.

Todo esto es parte de ese proceso interminable de tratar de ser mejor persona, padre, hijo, amigo, ciudadano. Nunca he hecho estas cosas para que la gente me aplauda, estas actividades me salen del corazón y espero una vez que concluya la temporada realizarlas de nuevo.

Son cosas que siempre he realizado, acciones que me nacen del corazón, el poder darle a las personas y hacerlo de forma presencial. Es un recordatorio permanente de que algún día no tuve nada, que soy una persona que viene desde abajo y que sé lo difícil que es la vida.

Nada de esto estuviera pasando sin las oraciones de mi madre, siempre está conmigo en todo momento, ella no ve distinción, es incondicional en los buenos y malos momentos, sin sus regaños y consejos estuviera más perdido. Eduardo “Guayo” Solano ha sido de las personas más cercanas a mí, encontré un gran amigo en Lenín Guerrero, al igual que otras personas que no me dejan solo nunca”.

Yo no me lo creía, no podía darle crédito a lo que me decían, a pesar de ello, en mis adentros sabía que venía haciendo bien las cosas y que estaba en capacidad de asumir dicha responsabilidad.

A nivel de clubes ha pasado cosas desagradables, en el mes de agosto de 2019 un incidente con Ronald Matarrita del New York City, representó la gota que derramó el vaso y pagó caro por ello ¿qué tanto beneficio le sacó al punto más bajo de su carrera?

Fue un momento clave, duro, complicado en mi vida personal y mi carrera, ese incidente tenía que pasar, tenía que vivir algo muy malo para poder reflexionar. La vida tenía que golpearme y muy fuerte para entender que estaba equivocado, ese incidente me abrió los ojos.

Entendí que estaba mal y después, lamentablemente no me ayudaron, me castigaron y me quedé a la deriva, tuve que hacerme fuerte y eso me permitió ver cosas que a la larga me ayudaron a salir adelante.

Muchas personas no saben asimilar el éxito, inclusive después de los tropiezos. Usted pasó de estar a la deriva a ocupar un lugar en la cima del fútbol estadounidense y la Selección de Honduras ¿cómo lleva el ser la estrella del Montreal y una de las grandes figuras en la MLS?

Me causa mucha nostalgia, me genera sensaciones mixtas. Esto que me está sucediendo nunca me lo imaginé, llegué aquí y no pensé que viviría estas cosas, solo quería recibir una segunda oportunidad y no desaprovecharla. Desde que se confirmó mi traspaso (al Montreal) dije que venía a darlo todo, que no les iba a defraudar. El giro es tal que lo único que siento es cariño, respeto y gratitud con la afición de Montréal. Aquí soy feliz y lo seguiré siendo hasta el día que me toque marcharme.