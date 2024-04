Jorge Benguché, viviendo un nuevo calvario como legionario hondureño: ¡Ni lo uniforman en Suiza!

Un total de 328 minutos, distribuidos en 7 partidos ha sido el pasaje del ‘Toro’ por este institución que está ubicada en el cantón del Tesino, en Suiza. Sin dejar de mencionar que no ha anotado ningún gol.

Jorge Renán Benguché no ha celebrado un gol propio en lo que va del 2024 ya que salió del Olimpia, club al que volvió tras su breve paso por el Cerro Largo de Uruguay, donde un gol en 16 compromisos fue su resumen.

Con los albos volvió a recuperar su nivel y de la mano de Troglio se convirtió en el hombre gol del club hondureño en el torneo internacional, aunque lejos de su mejor momento donde anotó 28 goles en 49 partidos de Liga Nacional.

Con su nuevo club el centroamericano no juega desde el 9 de marzo cuando el AC Bellinzona perdió en casa 0-2 ante el Stade Nyonnais. De hecho en los últimos tres partidos no fue convocado, en los cuales el club no ha informado si sufre o no un padecimiento que le imposibilite jugar.

EL DATO

Olimpia cedió en calidad de préstamo a Jorge Benguché por un año.