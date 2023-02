¡Los sueños se cumplen! Luis Palma, de vender verduras y chapear solares con su padre a destacar en Europa

Su juguete favorito eran las pelotas de plástico, esas que se podían comparar en cualquier pulpería por tan solo cinco lempiras. Era tanto el amor por ese deporte que su madre María Luisa recibía múltiples llamadas de los profesores del colegio Betel poniéndole quejas que el mayor de sus hijos no entraba a clases por estar con un balón y así fue en la gran mayoría de los años.

Las travesuras estaban a la orden del día con el ahora jugador del Aris de Grecia, en una época Luis vendía frutas y verduras con su papá, pero cuando don Enrique no podía ir enviaba a ‘Dani Boy’, un gran amigo de la familia que falleció hace dos años, para que se fueran con su hijo a vender el producto por las comunidades Corozal y Sambo Creek y un día de esos ambos muchachos se gastaron todo el dinero de la venta y no llevaron un solo lempira a casa y le preguntaron ¿aja, y el pisto? “No mamá teníamos hambre y nos gastamos todo”, respondió aquel niño.

Un momento que no olvidan fue el día que viajó con su padre Enrique Arturo Palma a la zona sur del país y en una potra de esas que se arman en las tardes normalmente en los pueblos el pequeño deslumbró a los habitantes con solo 10 años. “Arturo vos vas a tener un futbolista bueno porque ese cipote tiene talento”, le decían al progenitor.

“Él trabajaba por sus tacos. Siempre nos decía yo voy ir a trabajar con vos para que me compres mis tacos, eso sí, que en aquellos tiempos los tacos no eran de marca, pero lo que se le podía comprar se le compraba porque eso lo volvía loco”, confesó su padre.

Ahora que las personas lo ven en la televisión y en los estadios lo reconocen y dicen “y ese no era aquel niño que vendía verduras con Palma”, “miren a ese muchacho todo lo que ha logrado”.

Luego dio el brinco a las reservas especiales del Vida y solo necesitó una temporada para demostrar que estaba para grandes cosas, fueron campeones con una gran camada de jugadores como Horacio Argueta, los hermanos Meléndez, Roger Sanders, Carlos ‘Zapatilla’ Mejía, Marvin Bernárdez y muchos más.

Al torneo siguiente, lo ascendieron al primer equipo, el técnico Héctor Castellón le dio la confianza, el 17 de enero del 2017, en el día de su cumpleaños (17) debutó en Liga Nacional y lo hizo con un golazo al Honduras Progreso en el estadio Ceibeño.

“La gente que le gusta el fútbol aquí en La Ceiba lo reconocen todos. Yo me siento alegre porque la gente lo aprecia bastantes y me aprecian a mí, la gente me admira porque yo era quien lo llevaba a jugar a todos lados”, cuenta Enrique Arturo.

Tuvo su primera experiencia en el extranjero en 2019 con el Real Monarch de la USL; sin embargo, fue algo fugaz, regresó nuevamente al Vida para convertirse en estrella de los cocoteros y según cuentan sus padres, los aficionados les preguntan si no tienen otro familiar con la calidad de Palma porque lo extrañan.