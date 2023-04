Luis Palma sale al paso y critica a Luis Alvarado la no convocatoria de futbolista del Vida a la Sub-20 de Honduras

Miguel Carrasco, quien fue uno de los artífices de la clasificación a la Copa del Mundo , no estará en la justa mundialista, como también el del Marathón, Jeyson Contreras , quien se lesionó.

Otro es Valerio Marinacci, quien no logró solventar su tema de pasaporte y no fue tomado en cuenta. Además Luis Álvarez Escoto, ex jugador de la UPNFM y ahora milita en la USL.

Uno de los que no se quedó callado fue el delantero del Aris FC, Luis Palma, quien considera extraña la ausencia de uno de los futbolistas del Vida.

El delantero escribió en sus redes sociales: “Muy raro que Anthony García del vida no esté en la convocatoria”.