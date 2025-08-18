Luis Palma destaca tras su primera anotación con el Lech Poznan y así es galardonado en Polonia

El Bicho comenzó a tomar confianza tras su anotación del empate que evitó la derrota de su equipo ante el Korona Kielce por la fecha cinco.

El hondureño Luis Palma ha iniciado a poner su propio sello con su nuevo equipo el Lech Poznan de la Primera División de la Liga de Polonia.

Con su bonita anotación de cabeza y el poder ayudar a su club a sumar un punto más, lo llevaron a ser nominado para integrar el equipo de la semana en la liga polaca.

Desde su fichaje por el Lech Poznan, Luis Palma contabiliza seis juegos con su club, tres de liga y tres en ronda previa de Champions, donde suma un gol.

La de Polonia destacó el equipo de La semana que está integrado por: Iván Brkić (Motor Lublin), Damian Dąbrowski (Zagłębie Lubin), Patrick Hellebrand (Gornik Zabrze), Jorge Jimenez (Wisla), Otra Kakabadze (Krakovia), Marcin Kamiński (Wisła Płock), Lukas Klemenz (GKS Katowice), Michalis Kosidis (Zagłębie), Luis Palma (Lech Poznan), Jesús Imaz (Jagiellonia,) y Erik Janza (Górnik Zabrze).

Luis Palma y el Lech Poznan volverán a tener participación este jueves 21 de agosto cuando reciban al Genk de Bélgica en la ida de la ronda clasificatoria a la Europa League.