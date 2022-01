Luis Palma gana Premio Diez a Mejor Jugador Joven: “Cuando tomé el avión a Grecia dije; “aquí están mis metas y sueños”

El delantero hondureño Luis Palma fue electo por la afición como el “Mejor Jugador Joven” en la sexta edición de los Premios DIEZ en honor a su extraordinario año como futbolista del Vida. El ariete de 22 años tuvo un año sobresaliente en lo individual siendo titular indiscutible en el equipo rojo marcando goles importantes (9) y convirtiéndose en máximo en asistencias (6) del Torneo Apertura 2021 que lo llevaron a los Juegos Olímpicos y selección mayor de Honduras. En efecto de su rendimiento el “Bicho” arrasó en las votaciones con un 67.97 %de los votos (3,782) superando a Jamir Maldonado (21.94 %), Isaac Castillo (9.22 %) y Luis Vega (0.86%).

SALIDA AL EXTRANJERO Después de un año entre ofertas rechazadas y análisis, Luis Palma finalmente fichó por un equipo en el extranjero y lo hizo para el Aris Salónica F. C. de la Superliga de Grecia. Ver Todos los ganadores de los Premios DIEZ 2021: Luis “Buba” López, Alberth Elis y Olimpia arrasaron Palma tenía otras ofertas, como la muy mencionada de Sporting Club de Braga u otra como la de Levante de España, sin embargo, en relato a DIEZ, el joven ceibeño confesó que su decisión pasó por un proyecto de vida para él. Además, habló de sus objetivos y desafíos en el fútbol griego. ¿Cómo te sientes por el hecho de haber ganado este galardón especial de DIEZ a tus 22 años? Estoy muy feliz y agradecido con Dios por este premio, hemos trabajado bien; inclusive no trabajo para un premio, sino para uno mismo, pero estoy agradecido por este homenaje, toca seguir trabajando y que otros compañeros también lo hagan para poder ganarlo. Mucho tuvieron que ver los aficionados que optaron por votar por ti... Sí, a mi temprana edad ganar un premio que sea por joven, es un privilegio y claro que estoy alegre, eso hace un plus más en mi carrera. ¿Cómo resumes tu accionar en el torneo Apertura marcando goles y figurando con asistencias? Fue un torneo muy lindo y especial para equipo, también para mí que llegamos a una instancia donde merecíamos más, pero esto es fútbol. Yo estoy contento por haber ayudado al equipo, por haber dado el máximo, estoy agradecido con ellos porque de lo contrario no hubiese ganado este premio. Ver: Luis Palma espera por su pase internacional para debutar con el Aris Salónica de la Superliga de Grecia Tu meta era coronarte campeón con el Vida antes de marcharte al extranjero cierto... Me quedé con esa espinita, pero en el fútbol se gana, pierde o empata y a nosotros nos tocó perder; el equipo está para grandes cosas, ahora no ha iniciado bien, pero espero que se reivindiquen.

¿Cómo estás viviendo esta nueva oportunidad de jugar en el extranjero? Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de salir hacia aquí (Grecia) es una revancha porque en Estados Unidos no me fue bien, estoy esperando la oportunidad de poder jugar, de mostrarme.... no puedo decir una historia, pero sí dar mi granito de arena. ¿Qué tal tus primeros días en tu llegada al club después de hacer un largo viaje y aterrizar en plena fecha de tu cumpleaños? Me recibieron bien, estuve con mi agente acá, no pasé mi cumpleaños como quería, pero fue mi mejor cumpleaños viajando al extranjero a firmar un contrato; pero estoy alegre, el tiempo que he estado acá ha sido de mucho aprendizaje. ¿En estos días ya has empezado a hacer tus recorridos? De momento no he conocido muchos lugares, estoy hospedado en un hotel, por los momentos ando buscando casa para vivir, no he encontrado, pero paso de hotel a entrenamientos. La ciudad y su gente es bien bonito. Los aficionados acá exigen mucho, es una gran responsabilidad para mostrarme, quiero jugar, solo estoy esperando el pase. ¿Cómo fue tu día previo al viaje a Grecia?

Estando con la familia y seres queridos fue difícil porque sabía que dejaba una parte de mi corazón en Honduras, pero sabía que la oportunidad era esta... no me quejo porque paso hablando con ellos, fue algo lindo porque ellos sabían mis metas y planes; no puedo decir que estaba triste, cuando tomé el avión dije ‘aquí están mis metas y sueños’. ¿A qué le puede apostar Luis Palma en esta temporada? El campeonato termina en junio, ya llevaban varios partidos, pero sí aportar mi granito de arena y ayudar al equipo; apunto a estar en lo alto con el equipo, no andamos en el mejor momento, pero confío en Dios que los resultados se irán dando. Te puede interesar: Luis Palma, el legionario hondureño más joven de la actualidad militando en el fútbol de Europa