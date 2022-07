Luis Palma y su buena forma con el Aris de Grecia: la oferta de la MLS y lo que dice sobre compararlo con “Rambo” de León

En las últimas horas el nombre del futbolista hondureño Luis Palma, ha retumbado en las redes sociales y prensa deportiva traducido de su espectacular actuación con golazo de tiro libre y asistencia en su primera presentación con el Aris en la segunda ronda de clasificación a la UEFA Conference League.

Con solo 22 años y apenas 12 juegos oficiales desde su llegada a mediados de enero del presente año, ha comenzado a brillar con luz propia de cinco estrellas en una tierra ajena donde no se pone límites, pues su deseo es seguir escalando para disputar la UEFA Champions League.

De momento ese sueño del futbolista ceibeño, tendrá que esperar mientras su equipo afronta un desafío en la fase previa de la Conference League. ante FC Gomel, una serie (que está prácticamente liquidada) tras el triunfo (ida) 5-1 de este jueves en el estadio Harilaou Kleánthis Vikelídis.

Mientras “El Bicho” Palma trabaja sigilosamente, hay clubes que han tocado las puertas del Aris Salónica para quedarse con la joven promesa catracha, quien asegura tener paciencia para seguir creciendo.

Hoy en entrevista para DIEZ reveló el reflejo de su alegría en su buen momento, la apuesta por la titularidad con una exestrella del Arsenal como compañero, los signos de su disciplina y su ejemplo a seguir en los lanzamientos de tiro libre con mención especial para ‘Rambo’ de León a quien llamó “ídolo”.

¿Qué tal estás viviendo tu día después de una sorprendente actuación?

Estoy alegre y bendecido, fue un partido muy bonito para mí en lo personal que lo disfruté mucho y lo bueno que sacamos el triunfo para el equipo.

En tema colectivo es clave el objetivo con una ventaja que ahora parece complicada para FC Gomel...

Sí, con ese resultado abultado posiblemente vamos a ir con la misma intención en el otro partido para tratar de liquidar la fase.

¿Cómo se vivió esa fiesta en el camerino tras finalizar el juego?

Se me acercaron varios compañeros, me felicitaron por el -partido perfecto- que siguiera con la humildad y trabajo, que estos son los primeros partidos que tengo para demostrar mi calidad.

Te veo ahora acompañando al delantero, algo similar a tu rol en el Vida ¿te sientes más a gusto allí?

Prácticamente estoy jugando de doble nueve, pero el profe me dice que me suelte más, que busque los espacios detrás de los contenciones. Es una posición que me caracterizaba en el Vida y en las ligas menores donde estuve.

Tu anotación de tiro libre, no es casualidad, pero es el primero en Grecia... ¿cómo viviste ese momento?

La verdad que sí, inclusive en los entrenamientos antes de cada partido me pongo a hacer lanzamientos de larga distancia, trato de enfocarme y de no cambiar la forma de mis disparos que los he estudiado bien y he sabido mantener. Me salió un lindo gol como los hacía en el Vida.

¿Ya eres tú el cobrador oficial?

La verdad que uno se lo gana, yo he podido decirles -me lo dejas- y me dicen que sí, trato que ellos miren en los entrenamientos que me quedo probando para que en los juegos me den la oportunidad. He tenido protagonismo con los saques de esquina, larga distancia y por los costados.

¿A quién le apuntas para igualar como cobrador? ¿Es mucha distancia decir que ya encontramos al nuevo ‘Rambo’ de León?

No puedo decir de Rambo porque él era un especialista que no lo podías dejar de ningún lado, jugador que le guardo respeto, fue mi ídolo. Yo tengo mi forma de pegarle, muchas veces lo hago con comba y otras a balón seco; yo he tenido ídolos como Juninho Pernambucano, el mismo Rambo, pero no quiero compararme con jugadores y que luego anden diciendo que se me subió el humo a la cabeza, trato de ser yo mismo y si se dan las cosas, bienvenido sea.

¿Cómo ha sido tu estadía por Grecia en estos días, me imagino que extrañas mucho a tu familia?

La familia siempre se va a extrañar, en estos momentos que uno hace buenos partidos quisiera estar con ellos disfrutando, además en aquellos donde ocupas apoyo. En estos meses vendrán. Me he acoplado bastante con los compañeros como con Juan Iturbe que lo considero un amigo, recién me dijo que saldríamos a tomar un café, yo trato de estar con los compañeros para no sentirme tan solo.

Ver: ¡Show del “Bicho”! Hondureño Luis Palma se luce con golazo de tiro libre y doblete de asistencias en la UEFA Conference League

¿Cómo vas con el idioma?

Es complicado hermano, podemos decir “ligo” (poco) estamos aprendiendo lo más básico como los saludos, ahora una conversación...

Ahora te vemos luciendo el dorsal #17, ¿a qué se debió ese cambio?

Llegando acá quería cambiar el número porque se fue un compañero que lo tenía; siempre me ha gustado por mi cumpleaños, una fecha importante. Ya lo cambié, ahora jugaré con este número.

Recientemente contrataron a Gervinho, una exestrella del Arsenal... ¿cómo visualizas ese reto y pelea por un puesto con él?

La titularidad se la gana uno en el trabajo y entrenamiento, yo trataré de dar el máximo, son grandes los jugadores que vienen con mucho recorrido a nivel mundial, pero el trabajo no falla y si toca iniciando desde el banco algún partido, lo vamos a hacer como se debe deseándole lo mejor a los compañeros.

¿Qué tan concreta fue la oferta que recibió Aris de la MLS?

Lo consulté con mi agente, sí hubo un acercamiento, pero nada concreto. Tampoco podemos caer en especulaciones, pero no me dijo más. Mi realidad ahora es el Aris Salónica. Leer artículo aquí