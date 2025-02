¿Racismo contra Kervin Arriaga? Futbolista español dio a conocer la expresión contra el mediocampista hondureño

El diario Hoy Aragón informó en un artículo que tras la derrota del Real Zaragoza ante el Burgos la polémica se extendió a las redes sociales tras las sospechas de unos posibles insultos racistas de Edu Espiau hacia Kervin Arriaga.

En medio de un acto de racismo que sufrió el delantero hondureño Rubilio Castillo en Colombia durante el partido entre Once Caldas y Deportivo Pereira desde España informan del caso entre Kervin Arriaga y un rival español.

Algunos usuarios publicaron en la red social X el video de un encontronazo entre ambos jugadores donde se acusa al jugador del Burgos de decirle a Arriaga “vete a tu país”.

Corría el minuto 41 cuando tuvo lugar la acción de la polémica. Espiau y Arriaga saltaron por un balón tras un saque de puerta y el colegiado acabó castigando la disputa con falta del hondureño.

Edu Espiau ha salido al paso de estas acusaciones respondiendo a un medio hondureño, a través de su cuenta de X. “Mejor asegúrese de lo que estás poniendo es cierto. Cuando lo que le digo es vete por ahí y no de lo que me están acusando”.

Y agregó: “son piques que se quedan en el terreno de juego. Si no pregúntenle al mismo Kervin y estaré esperando las disculpas y que borres este tweet”, comentó el jugador del Burgos.

Hasta la fecha el mediocampista catracho Kervin Arriaga no se ha pronunciado de ser víctima de racismo jugando para Real Zaragoza de la segunda división de España.