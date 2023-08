OFICIAL: Rigoberto Rivas y el desolador mensaje luego de anunciar su salida de la Reggina tras cuatro años

El hondureño plasmó un desolador mensaje para despedirse de toda la afición que lo arropó, en sus palabras hay también un gigantesco agradecimiento.

Un problema legal de la Reggina hace que tenga que desprenderse de Rigo y otros jugadores. El catracho tendrá que buscar nuevo club, pero antes leamos su mensaje:

“Ahora solo puedo pensar en una palabra: GRACIAS.

Gracias a todos los compañeros que he tenido, a los señores y a todos los que trabajan detrás de las escenas para hacer de este club aún más maravilloso.

Me acogiste como a un hijo hace 4 años, nunca me hiciste perder nada y aquí realmente me sentí como en casa.

Estaré eternamente agradecido a Reggina, a Reggio y a la gente de Amaranto: Son fantásticos. Nos seguiste a todos los estadios de Italia, siempre has estado a nuestro lado en las buenas y sobre todo en las malas.

Queridos Reggina y queridos fans, no merecen todo esto. Será duro pero se que una vez más te levantarás, mostrarás tu fuerza y volverás a brillar.

Ha sido un viaje increíble. Voy a guardar todo en mi corazón por siempre.

El Niño, Rigoberto”.