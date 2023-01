Roger Espinoza lo revela: el gesto con Yeison Mejía en el Sporting Kansas, sus vacaciones en Honduras ¿y se retira del fútbol en el 2023?

El oriundo de Puerto Cortés hizo un alto a la pretemporada para conversar con DIEZ . “Si me hubieras dicho hace 15 años que aún iba estar aquí, jugando y dando lucha, seguramente no te lo hubiese creído, he sido bendecido, he vivido el fútbol con intensidad cada día, aún cuando había incertidumbre del futuro, no ha sido fácil mantenerme a este nivel, evolucionar junto con la práctica del fútbol y los nuevos jugadores, imagínese que ya jugué en tres diferentes décadas y me adapté, llegan jugadores extranjeros, jugadores locales y la liga cada vez más competitiva y siempre me mantuve relevante”, aseguró Espinoza Ramírez.

En Kansas se ha llegado a pensar que al llegar al último partido del torneo se acaba una era y Roger Espinoza no volverá más, ¿Cómo maneja el mantenerse vital en el engranaje de SKC?

El fútbol es evolución, debes estar dispuesto a asumir los cambios, siempre que llegan jugadores al club a reemplazarme,le doy gracias a Dios porque ellos traen algo diferente en lo futbolístico y cultural, eso me ha hecho madurar, me ha obligado a levantarme todos los días a hacer las cosas bien. Usualmente a los 33 años es difícil pensar en la continuidad, pero el trabajo lo vence todo y en esa parte, me esfuerzo más sabiendo que desde hace 3 o 4 años se menciona que ese sería mi último partido.

Las instalaciones deportivas de Sporting Kansas City han sido factor importante en la longevidad de Espinoza, la tecnología y personal altamente capacitado, lo tienen sintiéndose como un jovencito, inclusive citó una frase de Novak Djokovic, para ilustrar su situación actual.

Los 35 son los nuevos 25 pero, como tengo 36, para mí estos son mis 26 años, la tecnología me tiene muchacho, acabó de terminar la hiperbárica y los masajes para mañana ir a dar guerra en los entrenamiento.

¿Le haz puesto fecha a tu retiro?

Me siento muy joven, no tanto como cuando fui a el mundial con 22 años, la verdad es que no se cuándo se acabará, puede que me retire al final de este torneo, pero lo único claro es que estoy disfrutando, ya no tengo esa presión de jugar bien para estar en la selección, no estoy pensando en firmar un nuevo contrato, ya todo lo que quería lograr en el fútbol ya lo obtuve, ahora estoy gozando y como decimos en Honduras, esta es la chascada.

La llegada de Yeison Mejia a SKC.

Honduras es un país donde salen jugadores con altísima calidad, ves chicos de 14-15 años con muy buen nivel, él arrancó muy joven y tiene una rica historia a nivel de clubes y selecciones menores, me mencionaron la oportunidad de ayudarle y me lo traje al club, al cuerpo técnico le pareció y le dieron la oportunidad. Espero que se quede con nosotros, ha entrenado muy, pero muy bien, ha estado a la altura de las exigencias, en los trabajos físicos no desentona, como futbolista ha encajado.