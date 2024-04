Roger Rojas revela porqué se retiró del fútbol: “Me di cuenta que mis riñones no estaban trabajando bien”

¿Cómo se enteró de su enfermedad?

Fue el año pasado (2023), estaba con mi esposa en una cita para revisar lo exámenes que me hacía siempre, cuando el doctor me dice: Roger, creo que tiene que parar, mi recomendación es que no siga más, sus dos riñones no le están trabajando al 100%. Yo como doctor y liguista le recomiendo que pare, tiene que hacerse un trasplante. Sí fue impactante, no lo puedo negar que duele, porque de un día para otro que te digan “no más”, pero tuve la fortaleza espiritual y mental de que algún momento podía pasar eso porque a mí en Colombia se me detectó la enfermedad, pero no estaba delicado, estaba bien dentro de todo, me dijeron que me cuidara, que podía jugar perfectamente un año en Cartaginés sin ninguna complicación, jugué en Sporting (San José) sin tener ningún síntoma, nada.

Luego cuando llegué a Puntarenas me di cuenta que mis riñones no estaban trabajando bien, no estaban funcionando. Le dije a mi esposa: amor, ya Dios decidió por nosotros, no estemos en contra de él, hay que ser fuertes porque Dios me preparó anímicamente, siempre me dio una posibilidad positiva, la sigo teniendo, me fortaleció esa parte que tal vez no conocía de mía, la afronté con humildad y dije: Dios, si tú quieres esto lo acepto y vamos a darle para adelante, sé que todo va a estar bien. El doctor me explicó lo que seguía y sí, gracias a Dios pudimos pasar esa etapa que fue dura, fue difícil, porque el siguiente día había que levantarme, ir a entrenar, el siguiente igual. Yo le decía a mi esposa: no es lo mismo decirlo que ya vivirlo, lo viví, fue difícil, no lo puedo negar.

¿Cómo se manifestaba físicamente en la capacidad que no ibas a seguir jugando, sentía cansancio y el cuerpo no le respondía al alto nivel?

En Puntarenas hice una pretemporada muy buena. O sea, tenía esa ilusión que me iba a ir bien, porque de las pretemporadas que he hecho en los equipos, creo que hice una increíble pretemporada, hice un montón de goles en los amistosos. Bueno, yo jamás había hecho muchos goles en una pretemporada, lo disfruté de manera increíble sin saber que iba mi última. Por eso te digo que la vida te cambia de un día para otro, uno no lo creo, pero, cuando llegaba a mi casa estaba más cansado, me sentía mal, pero decía que si llegaba más cansado de lo normal era porque estaba más caliente, Puntarenas es súper caliente, es como Nacaome, tipo San Lorenzo, súper caliente, eran temperatura de 40, 38 grados, mucho calor.

Yo decía que era por el calor, el clima que me estoy sintiendo cansado, pero era la enfermedad que iba avanzando, gracias a Dios lo pude detectar a tiempo, siempre fui responsable con mi salud, jamás quise exponerme, siempre hablaba con los doctores y ellos me dijeron que podía jugar, siempre y cuando no se le eleve la creatinina. Y bueno, ya cuando me hice esos exámenes en enero, no recuerdo fecha, el doctor me dijo que no en febrero, tenía elevada la creatinina. Entonces, lo mejor era parar, no exponerme al sol, a la deshidratación y luego seguimos con el proceso, mediante eso tuve que parar.

En condiciones normales a los futbolistas les duele el retiro, ¿cómo ha sido para ti?

Para ser sincero hoy escuché una conferencia de un psicólogo deportivo a unos entrenadores de Iberoamérica en el cual estoy metido para seguir aprendiendo y tocó un tema. ¿Qué dijo? El jugador cuando se retira pasa un luto, ese luto cuesta pasar la página, fue difícil, cuesta mucho. Imagínese que le digan: Roger, no puede seguir jugando, venga aquí, sea parte de un cuerpo técnico. Yo iba, me ponía tenis y dije que no me iba a volver a poner tacos hasta el día que vuelva a jugar, yo siempre pensando en eso. Bueno, fui e imagínate que de una te pongan en el cuerpo técnico. Si yo le pongo mente positiva sigo siendo parte del fútbol, de un equipo. El haber estado con el profe Segura y Diego (Vázquez), ahí pasé el luto, bendito Dios que así pasó. Hoy te puedo decir que lo extraño, no puedo ser hipócrita ni mentiroso, me hace falta, a veces me pongo a jugar con mi hijo, te puedo decir que pasé ese luto, pero puede que no, que me falta más tiempo, el tiempo me lo irá diciendo.