Tocando la campana y hasta hablando en inglés: el festejo de Romell Quioto por el triunfo del Montréal gracias a su gol

Romell Quioto se convirtió en el héroe del Montréal ante Toronto ya que gracias a su único tanto lograron salir con los tres puntos en casa.

El delantero hondureño conectó con la cabeza un centro desde la derecha y ante la marca de dos defensores logró mandar el esférico al fondo de las redes para sellar el triunfo.

Tras finalizar el partido, el ‘Romántico’ brindó declaraciones y hasta soltó frases en inglés. La periodista Catherine Paquette estuvo con el ‘Romántico’ sobre el campo para llevar sus impresiones.

‘‘Me siento muy contento, very happy (muy feliz), sabíamos que este partido iba a ser así (difícil), pero sacamos los tres puntos y eso es muy importante para nosotros. Thank you (Gracias)’’, declaró el catracho.