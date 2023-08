¿Se va de la MLS? Romell Quioto se recupera de su lesión para volver y cumplir su contrato con el CF Montréal

El ‘Romántico’ estuvo estos últimos días en Roatán pasando unos días de vacaciones previo a su viaje al país norteamericano para sumarse a la disciplina de los canadiense esta misma semana.

¿QUÉ HAY SE SU FUTURO?

El jugador está compenetrado en el CF Montréal y hasta hoy no se plantea cambiar de aires, máximo porque tiene contrato con esta institución hasta final de temporada, es decir, hasta diciembre del 2023.

De igual forma, DIEZ conoció que el delantero hondureño de 31 años no tiene ofertas como para dejar ahora mismo el Olympic Stadium, donde ha vivido noches memorables. Esto más que todo porque viene saliendo de una lesión, no obstante su continuidad para el 2024 no está garantizada.