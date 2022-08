Romell Quioto se pone a tiro de romper un récord impuesto por otro hondureño hace 21 años en la MLS

La madurez llegó para el delantero hondureño Romell Samir Quioto. Queda evidenciado con la enorme temporada que está realizando en el Montréal de la MLS.

El también seleccionado nacional de Honduras se metió el sábado en los registros de la historia. La anotación tras la vía penal en el juego en que su equipo derrotó 3-2 al Houston Dynamo significó que es acreedor del título al futbolista hondureño con más goles en la liga estelar de los Estados Unidos.



El atacante, de 30 años, sumó 44 tantos en 135 partidos y dejó relegado al centrocampista Amado Guevara, quien se quedó con 43 en 161 juegos.

Sin embargo, el oriundo de Balfate, Colón, no tiene límites, acumuló 12 goles, figurando en la octava posición de la tabla de máximos romperredes de la presente campaña de la Mejor League Soccer y busca desbancar a otro catracho a base de trabajo y goles.



El ya retirado Alex Pineda Chacón es el jugador hondureño con más dianas en una campaña en el balompié estadounidense. El originario de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, marcó 19 goles y realizó 9 asistencias con Miami Fusion en 2001, ganando la Bota de Oro de la MLS en ese año.



Quioto tiene una nueva oportunidad para romper otro récord, claro está que es una incógnita si lo logrará o no; pero lo que no hay duda es que su alza futbolística lo ha convertido en un referente en su club y en la Selección Nacional.