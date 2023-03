Rubilio Castillo: “Cuando llegué a China no fue como yo pensaba, todos los tabú que se dicen de aquí son falsos”

Rubilio Castillo confirmó en la misma nota qué fue lo que lo motivó a finalmente firmar con el Nantong Zhiyun FC . “La razón para venir acá fue el proyecto que tiene el club para hacer grandes coas en el torneo, eso me motivó mucho. Y vengo a aportar y también a experimentar en esta liga que día a día mejora”.

“Mi objetivo es luchar para que el equipo logre los resultados positivos, y en lo personal me gustaría ser ese referente de ataque del club, hacer los goles necesarios”, puntualizó.

“Cuando llegué a China no fue como yo pensaba, o como se piensa en Centroamérica, me trataron de la mejor manera, todos los tabú que se dicen aquí son falsos. Me siento como en casa y ahora estoy enfocado en el trabajo y en hacer bien las cosas en el club”, aduce.

Y alarga. “Varios compañeros de clubes me comentaron de sus vivencias aquí, que es un fútbol muy bueno, donde los recibieron bien, igual yo me he sentido muy cómodo y tengo buena relación con los compañeros”.

Rubilio Castillo volverá a la actividad deportiva luego de estar suspendido varios meses por la FIFA debido a un incumplimiento de contrato con el mismo club chino. En agosto del año pasado tuvo que rescindir con el Deportivo Pasto de Colombia por el mismo impasse.

La Superliga China comenzará a mediados del mes de abril y se prevé que, una vez desmantelada la política de ‘cero covid’, los aficionados vuelvan a los estadios por primera vez desde 2019.