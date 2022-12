Said Martínez cuenta sobre su experiencia en Qatar, sus sueños para el 2026 y de la plática que sostuvo con Szymon Marciniak

Said mencionó sobre la experiencia de estar con los mejores árbitros y jugadores del mundo. Recordemos que Martínez dirigió como cuarto árbitro en el juego entre Polonia y Argentina, donde estuvieron Robert Lewandowski y Lionel Messi como principales figuras.

El árbitro central hondureño, Said Martínez , fue homenajeado como un ciudadano ilustre de Tocoa Colón, tras el gran papel que desempeño en el Mundial de Qatar 2022.

“Marciniak es un gran árbitro, dirigió la final del Mundo y me estuvo dedicando unas palabras antes de que yo me viniera y eso me llena de mucha satisfacción”, agregó el matemático.

Por último, comentó sobre los sueños que tiene para la Copa Oro y el Mundial de la FIFA del 2026.