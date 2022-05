Tremendo ejemplo: Jonathan Rubio explica cómo logró culminar su bachillerato en Teología en Europa

¿Es un estudiante aplicado o desordenado?

Ja, ja, ja la verdad que a mí me gusta mucho la palabra de Dios. Y cuando a uno le gustan las cosas termina siendo placentero, no es tan duro, pero me considero disciplinado y no desordenado.

Explicó que en esta carrera se imparten más de 25 clases.

Sus estudios

En Honduras Jonathan Rubio realizó su primaria y secundaria en Future Park (San Pedro Sula), luego culminó sus estudios de Bachillerato en España.

Su otra meta

Expuso que otra meta que tiene a corto plazo es impartir clases de idiomas, “es una de las cosas que siempre me ha gustado, hablo muy bien el español, inglés, portugués y el francés lo habló poco, porque viví en Suiza”.

Además, exhortó que el estudio es importante, “porque en la vida no solo es deporte, hay que prepararse en diferentes partes de la vida, porque al final Dios lo honrad con la preparación, hay que buscar las oportunidades y estar preparado”.

En abril Jonathan Rubio descendió a tercera división con el Académica de la Liga Pro de Portugal. De momento el hondureño se encuentra en San Pedro Sula, descansando y analizando que equipo le conviene tomar.

-¿Tiene ofertas de equipos?-le consultamos.

“En este momento me encuentro en Honduras de vacaciones con mi familia y estoy esperando dónde voy a jugar en la próxima temporada”, expuso, al tiempo que resaltó que su prioridad es jugar en Europa.

Sus equipos

Gil Vicente F. C. (Portugal)

Arandina C. F. (España)

S. D. Huesca (España)

Varzim S. C. (Portugal)

C. D. Tondela (Portugal)

G. D. Chaves (Portugal)

C. D. Santa Clara (Portugal)

Académica de Coimbra (Portugal)