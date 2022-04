Jonathan Rubio se confiesa y habla de su futuro tras el descenso en Portugal; dice quiénes son los culpables de la debacle de Honduras rumbo a Qatar

Ahora el mercado empieza a moverse y no tengo nada concreto, faltan tres jornadas para que el campeonato termine y vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero de lo que sí sé es que no voy a continuar con Académica y voy a esperar el inicio de mercado.

“Obviamente -prosiguió explicando el 10- al descender eso es algo que nadie quiere, es más yo soy el primero, pero a título personal jugué todos los partidos y eso me ayuda a crecer y mejorar, quitando el descenso, he cumplido con mi objetivo principal que era jugar.

¿Ha sido incómodo de estar en ese período de transición de equipo en equipo?

-Sonríe para luego responder- la verdad que he tenido esa particularidad que últimamente no he repetido, solo en el inicio de mi carrera repetí tres años en el Gil Vicente y después me ha tocado saltar de equipo en equipo, pero al final todo tiene un pro y contra. Lo que más desea como jugador es una estabilidad en un equipo y en mi caso no se ha dado, pero también he conocido varias instituciones, ciudades y diferentes formas de jugar al fútbol, así que solo intento sacar lo positivo.

DE LA SELECCIÓN

Rubio Toro abordó el tema de la Selección Nacional, donde no se pudo llegar a la cita mundialista de Qatar 2022, una espina que se la piensa sacar en el próximo proceso “porque yo no le cierro las puertas a la Selección”