“Páginas en Honduras empezaron a subir el rumor de que Kervin ficharía por el Zaragoza . Y la verdad cuando vi la noticia me sentí muy contento. De hecho, estaba en mi habitación cuando me di cuenta de la noticia. Dije “wow”, tendré un compatriota en el club”, comentó Ruiz para las redes sociales del Real Zaragoza .

El nombre de Kervin “Misilito” Arriaga es tendencia en las redes sociales del Real Zaragoza de España , y el club español no desaprovechó la oportunidad de su fichaje para entrevistar al hondureño Yohanner Ruiz , atacante catracho que milita en las reservas del club.

El atacante hondureño, radicado en España desde 2020, aseveró que el charlar con Kervin Arriaga le recordó la bandera catracha, de la cual se siente muy orgulloso.

“Nunca había tenido la oportunidad de hablar con él en persona, pero sí lo había visto jugar en Honduras, en el club que él estaba. Cuando me tocó venir a España, nada más lo miraba en la Selección, pero cuando me di cuenta que estaba aquí, lo saludé y gracias a Dios ayer se nos dio la oportunidad. Y cuando conversé con él me sentí en casa”, agregó Ruiz.

Por otra parte, enfatizó que Kervin Arriaga se dejará la piel con los colores de su nuevo equipo en Europa. Es de reseñar que “El Misilito” está en condición de préstamo por parte del Partizán de la primera división de Serbia.