Liga de Ascenso Honduras: Real Juventud de Carlos Martínez debuta goleando

Siguen las emociones en la Liga de Ascenso de Honduras en su primera fecha del Apertura, Real Juventud de Carlos Martínez comenzó con paso firme en su visita al Atlético Esperanzano con un marcador de 3-0.

En otro duelo del sábado, Gimnástico aprovechó su condición de local en el Emilio Larach y superaron 2-0 al Olancho FC.

Por el grupo C, Villanueva en el José Adrián Cruz fue contundente ante el Brasilia tras derrotarlos 2-0.

En este mismo encuadre, Atlético Choloma igualó 2-2 contra el Independiente en el Rubén Deras en un emocionante choque.

En el A, Social Sol en el estadio San Jorge de Olanchito no pudo ante el Santa Rosa, equipo recién ascendido a la división de plata.

Resultados

Esperanzano 0-3 Real Juventud

Gimnástico 2-0 Olancho FC

Villanueva 2-0 Brasilia

Choloma 2-2 Independiente

Social Sol 1-2 Santa Rosa

Hoy

Olimpia vs Lepaera 1:00 PM

Deportes Savio vs Azacualpa FC 2:00 PM

INTER vs Génesis 2:00 PM

TELA vs Victoria 3:00 PM

Atl.Pinares vs San Juan 3:00 PM

Juticalpa vs Las Delicias 3:00 PM

Estrella Roja vs Broncos 3:00 PM

Parrillas One vs Atl.Santa Cruz 3:00 PM

Bucaneros vs Boca Juniors 3:30 PM

San Manuel vs Yoro FC 4:00 PM