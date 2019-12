Atlético Pinares: un equipo forjado con sentido de pertenencia y toque sudamericana

Apareció en la Liga de Ascenso en 2014 y cinco años después tendrá su primera gran oportunidad de buscar colarse en la élite del balompié catracho viniendo de uno de los rincones más significativos de Honduras.

Atlético Pinares, campeón de la Liga de Ascenso

Es el Atlético Pinares, orgullo de Ocotepeque y nuevo monarca de la segunda división en su torneo Apertura 2019, lo cual le da el derecho a pelear el boleto a la Liga SalvaVida en mayo próximo, si es que no lo hace por la vía más fácil quedando campeón del Clausura 2020.

Jeffrey Orellana (ex Marathón), Romario Cavachuela (ex Social Sol), Selvin Tinoco (ex Real España), Vicente (ex Savio) y Santos Solórzano (ex Platense) son los cinco elementos que tuvieron en algún momento experiencia en el máximo circuito.

Todos ellos le dan el toque de experiencia requerido a una escuadra que tiene talento sudamericano con Juan Arizala (Colombia) y Kevin Minda (Ecuador), así como la 'joya de la casa' en el seleccionado Sub-20, Jesús 'Conejito' Henriquez.

El equipo 'fronterizo' marcó un hito histórico al hacerse con el cetro del Ascenso, algo que ningún otro representativo del departamento había conseguido nunca antes.

Prácticamente arrasó en su grupo de Noroccidente, el 'B', y sorteó con calidad y, algo de temeridad, los cruces previos ante Tela FC (octavos), Real Juventud (cuartos) y San Juan de Quimistán (semifinales).

UN ONCENO QUE APRENDIÓ A GANAR

Caer en dos semifinales, la última justamente ante el club al cual dejaron en la lona en este certamen lifuero, fue la enseñanza que necesitaban los verdiblancos.

Y es que esta escuadra fue hecha para eso... Para conseguir los objetivos y colocar en el mapa futbolístico al lado más catracho del 'Punto Trifinio'. Ocotepeque sueña, sueña gracias a su pedazo de identidad llamado Atlético Pinares.