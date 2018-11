Juan Obelar y su emotivo mensaje a Marathón en su 93 aniversario

Marathón está de aniversario, este domingo 25 de noviembre de 2018 cumple 93 años de fundación y las felicitaciones no han parado en la cueva de monstruo.

Uno de los que no podía faltar en este día de regocijo en el equipo de Paz Barahona es uno que fue tres veces campeón con el verde, Juan Ángel Obelar desde Uruguay mandó un emotivo mensaje a su ex equipo.

"Felices 93 años mi querido Marathon, gracias por ser parte de mi vida, por ser ese club esa institución que me dio tantas alegrías. Gracias por que fuiste, sos y serás de lo mejor que me pasó en la vida, dueño de todos mis sentimientos vividos. Me hiciste conocer cada uno como nadie", dice una parte del mensaje.

Y continuó " Me hiciste entender lo que es la alegría, aquella vez del 2007 que por primera vez en mi carrera fui campeón. Gracias por hacerme sentir lo que es el orgullo, ese que siento cada vez que veo esa camiseta, con ese escudo y con esos colores, gracias por todos esos momentos vividos, que jamás voy a olvidar. Gracias por tanto, algo que jamás te podré recompensar", agregó.

"Hoy no es un día cualquiera hoy es tu cumpleaños y por eso quería agradecerte todo lo vivido.Feliz cumpleaños Marathón", finalizó.

El arquero uruguayo ganó tres campeonatos con los verdes, torneo Apertura 2007, torneo Apertura 2008 y torneo Apertura 2009 de la mano de Manuel Keosseián.