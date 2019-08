Raúl Cáceres y su dura crítica a Aldo Oviedo por errar un penal que hizo a lo 'Panenka'

Raúl Cáceres, técnico de Real de Minas valoró el resultado abultado de 5-1 ante Real España, además enfatizó en el penal errado de Aldo Oviedo, que significaba el 0-2 parcial de los mineros.



“En cada partido uno va a encontrar virtudes y errores, esto último nos afectó a nosotros, nos encontramos un Real España muy dinámico y todo es producto de lo que hace Aldo Oviedo, ese fue un golpe moral”, comenzó diciendo.

Cáceres aduce que su equipo venía por otro resultado al estadio Morazán.



“El equipo venía compenetrado a contraatacar y a defendernos, lo que hizo Aldo hoy fue una falta de respeto”, continuó diciendo sobre el exjugador del mismo Real España.



El estratega manifestó que buscará una forma de hablar con el mediocampista para que no cometa ese tipo de errores y faltas de respeto según su criterio.



“Nosotros tenemos nuestra forma de manejarnos, vamos a tocar el tema después, haremos lo pertinente para hacerle saber que eso no se debe hacer”, recalcó.



Sobre el cambio de Aldo por Óscar García el entrenador explicó lo que sucedió.



“Cuando yo hago el cambio estoy claro de lo que estoy haciendo, prefiero perder un jugador y no el campeonato”, atizó.



Y continuó: “Primeramente Dios nos ilumine para salir de este bache, tenemos que trabajar, este resultado nos ha golpeado anímicamente”.



Como un aprendizaje ve este resultado el estratega del cuadro minero, pero no se olvidaba de Aldo Oviedo.

“Aquí todos los días aprendemos algo, lo que tenemos que hacer es levantarnos, hay que manejar un orden y lo de Aldo Oviedo pasa por un momento emocional pero que lo llevó a la irresponsabilidad” cerró