Jorge Pineda: "Para las finales vamos a ser un equipo muy fuerte"

Marathón ganó, goleó y gustó en la paliza 4-0 ante Platense durante la undécima jornada del Torneo Apertura 2019.

El buen rendimiento que tuvo el cuadro verde, sumado al aprovechamiento de las ventajas concedidas por los selacios, fue la principal valoración del asistente técnico de Marathón, Jorge Pineda.

"Antes de las expulsiones era un partido muy equilibrado, tuvimos ocasiones de goles y creo que hicimos un primer tiempo de los que no estamos viendo a Marathón consecutivamente. Fue un primer tiempo para nosotros impresionante por la forma cómo se manejó el equipo en todas sus líneas."

Pineda se refirió al regreso del goleador colombiano Yustin Arboleda, quien abrió la brecha del triunfo con el penal convertido en el primer tiempo.

"Es importante que Yustin esté en el equipo, es un jugador que ha sido siempre titular y ha venido haciendo muchos goles, su regreso es bueno para el equipo."

También comentó sobre la mentalidad que le transmiten a los jugadores para aprovechar las situaciones que se dieron en el choque contra Platense, quien sufrió dos expulsiones.

"En el fútbol tiene que prevalecer la mentalidad ganadora, estamos expuestos a que en algún momento cometamos un error pero no nos puede condicionar alguna jugada o alguna situación de riesgo que podamos tener. En el fútbol tenemos que hacer goles y los que hacen goles son los que ganan los partidos, estamos fortaleciéndonos en todas las líneas y creemos que para las finales vamos a ser un equipo muy fuerte."







Jorge Pineda cuestionó ciertas cuestiones de los futbolistas de Marathón y envió un mensaje claro sobre la contundencia que deben tener de cara al resto del certamen de la Liga Nacional de Honduras.

"Debemos ser humildes ante todo, no vamos a menospreciar al rival de ninguna manera. Se vieron situaciones que las pudimos complementar de otra manera, no de la forma en cómo lo hicimos. El profe hará el comentario a los muchachos que si hay que hacer cuatro goles, seis goles u ocho goles, hay que hacerlos, no importa el rival."

Por último habló sobre el trabajo de Héctor Castellón en el banquillo porteño y afirmó que Héctor Vargas ya tenía un método para contrarrestar las intenciones de Platense.

"Lo que ha venido a hacer el profe Castellón es importante, ganarle dos partidos a Olimpia no es fácil. Conociendo al profe Castellón no quería perder este juego de ninguna manera pero en el fútbol hay condicionantes. El profe Vargas Vargas manejó una estrategia en base a lo que era Platense y los muchachos pudieron entender lo que el profe les pidió."