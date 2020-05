Pedro Troglio y Olimpia se niegan a perder a Alejandro Reyes: "Si firma, claramente va ser tenido en cuenta"

La pretemporada de los equipos de la Liga Nacional aún no tienen fecha de inicio, pero los clubes quieren asegurar tener sus plantillas al día y no dejar escapar ningún detalle.

En el Olimpia hay varios jugadores con los cuales se está negociando el tema de la renovación, uno de ellos es Alejandro Reyes, quien se le venció su vinculo con el club, pero Pedro Troglio quiere seguir contando con sus servicios.

"Lo que pasó con Alejandro, es que antes que pasara todo esto, él seguramente hubiera tenido muchas propuestas", dijo al programa del Deporte al Instante.

El timonel argentino deja claro que si el volante se decide a renovar con el club, las oportunidades de jugar aumentan en relación a la pasada campaña, donde fueron pocos los minutos que tuvo.

"Mi intención es que Alejandro se quedara con nosotros, el club va hablar con él. Ojalá que se pueda quedar, y si firma, claramente va ser tenido en cuenta, ya que no va estar próximo a irse como parecía que iba pasar hace dos o tres meses atras. Yo por eso aposté por José Pinto".

Además aseguró que: "Si se queda, es un jugador de gran nivel y ojalá que pueda tenerlo para devolverle un poco de la confianza que no le hemos dado en el torneo pasado, teniendo en cuenta que se estaba por ir".

La directiva merengue ya le dio la palabra a Troglio que le haría dicha propuesta. "El club me dijo que ba hablar con él y va hacer un intento para que se quede. A mí me causa placer, ya que es jugador que aprecio mucho como jugador y persona. Así que me gustaría que se quede, sobre todo porque tiene un potencial enorme y me gustaría darle la posibilidad de explotar".

NO CUENTA CON ELMER GÜITY

Después que anunciara la separación de Elmer Güity en la pasada campaña, el técnico del Olimpia deja muy claro que la decisión se mantiene y no hará uso del jugador.

"En ese caso hay una decisión tomada. Yo tengo tengo una mirada sobre el fútbol desde lo táctico, no solamente cuando tengo la pelota, sino cuando no la tenemos. Para mí es muy importante cuando no tengo la pelota. Hemos probado y hablado mucho con Elmer y no hemos encontrado el eco de lo que queríamos".

Al ser consultado sobre las razones de la separación del jugador, Pedro Troglio aseguró que: "En el fútbol se han dado dos o tres situaciones que tienen que ver con la convivencia diaria y en un momento hasta aquí llegamos, hemos prescindido de él, más allá que reconozco que es un excelente jugador de fútbol, una buena persona, pero desde lo futbolístico y trabajo en equipo, claramente nosotros pensábamos que queríamos otra cosa y hemos optado por tomar esa decisión".

SE REFIERE AL TEMA DE FÉLIX CRISANTO

Tras escuchar las declaraciones de Félix Crisanto, quien no cerró las puertas a un posible fichaje por el Olimpia, el técnico merengue aseguró que le parece un jugador de buen nivel, pero hay ciertas limitantes en su fichaje.

"He visto sus declaraciones y nadie tiene duda que estamos hablando de un jugador de gran nivel, pero hay un montón de situaciones para analizar y que tienen que ver con el tema entre Motagua y Olimpia, si se puede contratar jugadores del uno y el otro. Hay varias situaciones para analizar y hoy me conformo con que el club me mantenga el plantel que tengo. No solo tenemos inconveniente ahí, sino que también en el lateral izquierdo, donde no pensaba la lesión de Ever Alvarado y eso me trajo complicaciones".

Troglio es consciente que la situación económica no es fácil y eso se debe tomar en cuenta a la hora de fichar jugadores. "El club está pagando sin actividad, entonces, yo presentarme a decir que necesitamos jugadores, es difícil. Si el club cree que puede hacerlo, me lo dirá, yo ya se los he manifestado, si ellos creen intentaremos reforzar; pero dependerá si el club puede o no".

Uno de los jugadores que se ratifica su continuidad es la del defensor paraguayo, José Cañete, quien no tuvo tanta regularidad en la pasada campaña. "Cañete se queda porque tiene contrato y ahora tiene la posibilidad de arrancar de cero como todo los jugadores", cerró Troglio.