Reinieri Mayorquín y el precio de la fama: "Era vicioso y hacía fiestas, perdí casa y carro"

"Debuté y como ya empecé a salir en la televisión haciéndome famoso, comencé a perderme en muchas cosas", relata el futbolista hondureño Reinieri Mayorquín.

¿Cuál es el precio de la fama? En entrevista a DIEZ el centrocampista hondureño del Motagua Reinieri Mayorquín desempolvó una parte de su pasado que hoy utiliza como espejo y reflejo para impactar en las nuevas promesas del fútbol hondureño por medio de un mensaje positivo.

Mayorquín inició su carrera en el 2007 en el Marathón siendo una promesa destacada que más tarde lo puso en evidencia sobre el césped. Allí formó parte de dos campeonatos nacionales que lo llevaron a lo más alto cuando apenas era un alevín, pero con mucho talento.

Tras ello fue fichado por el Aalesunds FK, equipo donde sumó mucha experiencia, además de llenarse los bolsillos económicamente. ¿Pero qué ocurrió?

PASAJE DE VIDA

"Barrabás", como le llaman algunos de sus amigos, admite que la fama se le subió a la cabeza y que producto de ello llegó a perder su vivienda y vehículo.

"El fútbol te da fama y a causa de eso te llevan a tomar malas decisiones. Cuando estaba en Marathón me descarrié totalmente. Era vicioso, hacía fiestas y me perdió en otras cosas, pero gracias a Dios encontré el camino correcto.

Mayorquín durante una de sus entrevistas para DIEZ

Y agregó: "En Marathón subí y gané campeonato. Comencé a marearme y a creerme el mejor, que nunca iba a perder, pero llegó el momento. Perdí carro, perdí casa, perdí muchas cosas. Allí podía justificarme, pero fueron mis decisiones. Allí me tocó aprender".

Ante ello confesó que durante después de haber salido al extranjero despilfarró su dinero, razón por la que estuvo en bancarrota.

"Cuando vine de Noruega empiezo a adquirir una casa, pero por malas decisiones llegó el momento cuando ya no podía sostenerme, pensé que siempre ganaría lo mismo. Llegaba los sábados y gastaba cinco mil lempiras que al final me pasaban factura. Digo todo esto porque lo viví y ahora en Cristo es totalmente diferente", soltó.

Sin embargo, ante todo ello Mayorquín manifestó que el hecho de haberse convertido a Dios cambió su vida por completo.

"Ahora soy emprendedor y tengo una familia estable porque Dios me ha bendecido con personas correctas. El fútbol, así como te da, también te quita. Dios nos hace mayordomo de lo que tenemos y al final tendremos que rendir cuentas. Si tus decisiones son malas, vienen malos resultados", soltó.

OTRAS REACCIONES DE MAYORQUÍN

¿Estás con la espinita de ser llamado a la Selección de Honduras?: "Yo creo que la posibilidad sigue estando allí. Por trabajo no ha sido, de repente el técnico que ha estado no lo ha considerado. He tenido el nivel para estar, me queda seguir trabajando, si Dios nos abre esa puerta será un placer, sino me quedo tranquilo".

Defensa de Diego Vázquez por tu rendimiento: "Por ello te digo que lo personal, por trabajo o por condiciones no ha sido, sino porque el técnico no lo ha considerado. Sé que hay jugadores de mayor trayectoria, pero he tenido las condiciones para estar".

Mensaje para Luis Guzmán: "Le diría que mantenga su fe al igual que todos. Han sido varias personas infectadas, pero les digo que Dios tenga el cuidado, el control. Van a salir adelante, hay un Dios escuchando el clamor de sus hijos. Sé que será así".