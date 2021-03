Presidente de Marathón Orinson Amaya se pronuncia sobre la situación del club y el futuro de Héctor Vargas

El presidente del Marathón, Orinson Amaya, se pronunció sobre la situación deportiva que atraviesa el club verdolaga que este miércoles fue vapuleado 5-3 por el Platense. Deja claro el futuro de Héctor Vargas y lo que viene sobre el futuro y las salidas.

Marathón dejó escapar a jugadores que ahora sufre su salida como el caso del delantero argentino, Bruno Volpi, jugador que fue dado de baja, así como el capitán Allan Banegas de quien revela, que desde antes tenía contrato firmado con Olimpia.

Leer. EL PEOR ARRANQUE DE VARGAS EN MARATHÓN DESDE QUE LLEGÓ

“El tema de Bruno Volpi que hablan de salario, eso no es así. Volpi no se renovó por decisión técnico, el jugador no entraba en los planes del entrenador (Héctor Vargas) y entonces decidimos buscar otras opciones. Los jugadores que han llegado es por petición del técnico, y en la parte económica el equipo está trabajando de la mejor forma. Tenemos los jugadores pagados hasta el 15 de febrero”, manifestó Amaya a Radio Freedom.

Amaya habló sobre la situación de los dos delanteros del Marathón, Ryduan Palermo y Kevin Hoyos, argentinos que están siendo cuestionados por los aficionados del club ya que en la parte delantera el equipo se mira bastante débil.

“¿Por qué llegaron estos jugadores? (Kevin Hoyos y Palermo), fue por decisión técnica, él confía en la capacidad que tienen estos jugadores”, sentenció Amaya dejando clara que las determinaciones están claramente en manos de don Héctor Vargas.

VARGAS SIGUE CON EL PROYECTO

El entrenador argentino Héctor Vargas ha tenido el peor inicio en cinco jornadas desde que tomó el Marathón. Tiene el respaldo de la directiva, pues ha sido un estratega que con poco ha llevado al club a pelear campeonatos, donde ganó uno en 2018.

“Nosotros estamos tranquilos, sabemos que la situación no es la que quisiéramos, pero ahorita es cuando tenemos que estar con una mente tranquila, pensar que se puede hacer, qué decisiones se van a tomar. Vamos a respaldar al profesor, sabemos de la capacidad que él tiene. También nos ha afectado el hecho de que no esté dirigiendo en el campo. Esperamos que en los próximos partidos la situación mejore”, declaró Orinson.

“Esto es normal. Un altibajo en un club de fútbol, tenemos que seguir trabajando, confiando en el profesor Vargas y los muchachos, esperamos el sábado sumar de tres. Tampoco estamos en una situación de que el equipo se va a meter en cosas de descenso, vamos a seguir trabajando, dándole todo el respaldo a jugadores y cuerpo técnico”, afirmó don Orinson.

El dirigente se pronunció sobre la salida del capitán Allan Banegas, un jugador que ahora le hace falta a los sampedranos. “Banegas se va porque ya tenía un contrato previo con Olimpia, así de sencillo, él ya tenía una negociación previa a la final, esa es la verdad. Por más ofrecimiento que le podía hacer a un jugador, ya se sabe que ellos esperan lo último para renovar un contrato. Obviamente él se fue a Olimpia que le ofreció más dinero del que podría pagar Marathón, eso es normal, uno siempre va buscando su mejoría económica”, sentenció Amaya