Darixon Vuelto sigue en la Máquina: El atacante firmará su renovación con Real España

Real España sigue trabajando para llegar de la mejor manera al Torneo Apertura 2021; el conjunto aurinegro dirigido por Raúl "Potro" Gutiérrez fue el primero en iniciar su pretemporada y con el pasar de los días ha ido solventando temas administrativos como las incorporaciones del delantero Carlos Bernárdez y el mediocampista Ilce Barahona o la definición de las bajas de Mario Martínez y Allans Vargas.



Ahora el turno es para el extremo Darixon Vuelto a quién se le había vencido el contrato tras la finalización del Torneo Clausura y era uno de los tres futbolistas, junto a Luis "Buba" López y Jhow Benavídez, que debían solucionar su futuro inmediato.



A pesar del enfado y el reclamo que el DT hizo público por la ausencia del futbolista de 23 años, Vuelto ya llegó a un arreglo con el conjunto catedrático y estampará su firma en las próximas horas para extender su vínculo contractual por un año (dos torneos) con Real España.



Vuelto reapareció y se integró de forma natural a los entrenamientos de Real España La "Daga" llegó a la Realeza para el Apertura 2017, dónde en sólo seis meses se convirtió en figura fundamental para que Real España se coronocara campeón venciendo en la final a Motagua, cabe recordar que Vuelto fue quién anotó dos goles en el partido de ida que prácticamente terminó sentenciando el título.



A pesar de su gran nivel, en los últimos torneos el atacante ha sido criticado por cierto sector de la afición españolista debido a su bajón futbolístico.



Es por eso que desde el entorno del jugador toman esta renovación como una oportunidad de silenciar a sus retractores y mostrar el nivel que lo llevó a ser campeón, legionario y seleccionado nacional. Según informaciones de contratistas, Vuelto tuvo acercamientos de dos clubes de la MLS: Austin y San José, pero por diferentes motivos no se llegó a un acuerdo y el atacante optó por darle prioridad al RCD España.



De esta manera ahora la Máquina buscará asegurar la continuidad de sus otras dos figuras: Jhow Benavídez y Luis "Buba" López. Según la información que ha trascendido del seno del primer tricampeón las negociaciones van de forma avanzada, aunque aún no se han firmado las extensiones de contrato.

El conjunto españolista se prepara enfrentar partidos amistosos de preparación en Estados Unidos, los dirigidos por Gutiérrez se medirán al Querétaro de México el 8 de julio en Houston y posteriormente harán los mismo ante el Municipal de Guatemala el 10 del mismo mes en la ciudad de Atlanta, Georgia.