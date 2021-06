Juan Pablo Montes indignado con su salida de Motagua: "No sé cómo lo manejaron para echarme de esa manera"

Juan Pablo Montes, el que hasta ayer era el gran capitán de la exitosa era moderna del Ciclón, no continará en Motagua. Este lunes se confirmó en las redes oficiales del Azul Profundo que JP Montes no seguirá en la institución; lo que sorprendió a todos los aficionados del Mimado debido a que se había dado a conocer que Montes entraba en planes de cara al próximo Torneo Apertura 2021.

La noticia de su salida no solo sorprendió a los hinchas, también al mismísimo "Ruso" Montes, así lo declaró el defensor en entrevista con HRN. Montes confesó sobre el tema "No tengo ni idea de qué fue lo que pasó porque a mí ningún directivo me llamó para ver si se solucionaba algo, a mí quién me llamó fue Diego (Vázquez) para decirme que los directivos no contaban conmigo en el equipo. No tengo ni la menor idea por qué me lo dijeron así nomás, mi intención era seguir un torneo más y poder despedirme de mis compañeros, del equipo, ahora me toca salir de una manera que no la esperaba", se sinceró el central.

El cinco veces campeón de Liga Nacional con las Águilas, continuó "Es confuso, realmente no sé qué fue lo que pasó (...) me voy triste porque no es de la manera en la que debería salir, pero esto sigue, estamos muy bien para buscar otras oportunidades".

El defensor nacido en Sulaco, Yoro fue contundente al asegurar que le habían comunicado que su continuidad estaba asegurada en el club más allá de haberse quedado sin contrato, "No tengo contrato, se me venció, a uno se le vence el contrato pero los directivos siempre lo llaman para hacer una negociación. Tenía entendido que iba a seguir porque Diego (Vázquez) ya me lo había dicho, me dijo que iban a reunión y después de ella me llamó para decirme que no seguía en el equipo."

Sobre la reunión sostenida entre el DT y los directivos, además, agregó "No sé lo que se habló en esa reunión, no sé cómo lo manejaron para echarme del equipo de esa manera. Estoy triste por la manera en la que salgo".

El excapitán del 17 veces campeón también fue crítico al mencionar que él no sabe "lo que pasa en el equipo, no sé qué soluciones van a tomar. Juan Carlos Suazo no siguió más en el equipo, no se sabe quién es el gerente... pero bueno, hay que seguir adelante", comentó.

Montes estuvo ligado a Motagua desde 2013 y tras ocho campeonatos, cinco títulos de liga, 280 partidos y 20 goles debe buscar nuevo equipo a sus 35 años de edad. Sobre su futuro el central aseguró que no tiene ofertas debido a que "Sinceramente estaba enfocado en renovar mi contrato con Motagua. Lo que quería un torneo más para poder salir por la puerta de enfrente, pero salgo por la puerta de atrás y me voy triste por eso", remarcó.



Consultado sobre la posibilidad de jugar en equipos del país, Montes dijo "Yo sé cómo es la situación en Honduras, sé como pasan los equipos pequeños, estuve en Motagua y sé la situación que se pasa para pagarle a los jugadores... y no digamos en un equipo pequeño. Habría que pensarlo, pero no tengo planes de ir a un equipo pequeño".

Juan Pablo Montes fue el capitán que levantó los últimos cuatro títulos de Motagua, incluyendo un bicampeonato frente a Olimpia en 2019. Es la quinta baja confirmada en el Nido del Águila junto a Sergio Peña, Reinieri Mayorquín, Bayron Méndez y Elmer Güity; aún se desconoce si Marlon Licona y Marco Tulio Vega seguirán en la institución.