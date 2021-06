Pretemporada aurinegra: Real España enfrentará a Queretáro y Municipal en Estados Unidos

Amistosos de lujo se confirmaron se confirmaron para Real España en Estados Unidos. La Máquina enfrentará a los Gallos Blancos del Querétaro de la Liga Mx y al Municipal de Guatemala en el próximo mes de julio.



El equipo dirigido por Raúl "Potro" Gutiérrez inició su pretemporada de cara al Torneo Apertura 2021 el martes, siendo así el primer club del fútbol nacional en comenzar con su preparación.



El cuadro catedrático se medirá a Querétaro el jueves 8 de de julio en el Aveva Stadium de Houston, Texas. La Realeza llegará con casi un mes de preparación para este partido; teniendo en claro que el gran amistoso para entrar en ritmo de competencia es justo contra el cuadro mexicano.



Luego del partido, el 12 veces campeón nacional deberá viajar para enfrentar dos días después, el sábado 10, en la ciudad de Atlanta, Georgia al Municipal de Guatemala. El enfrentamiento entre aurinegros y escarlatas tendrá lugar en el Silverbacks Park que tiene capacidad para 5,000 personas.

Cabe recordar que en una primera instancia Real España iba a jugar el 10 de julio en Tennessee contra Comunicaciones, pero el partido ante los Cremas terminó siendo suspendido, por lo que ahora enfrentará al otro gran equipo del fútbol chapín.