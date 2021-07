Johnny Palacios en exclusiva con DIEZ: su salida de Olimpia, lesión crónica y su fichaje caído al Manchester City

Hablar de Johnny Eulogio Palacios es referirnos a un laureado defensor hondureño que conquistó 11 títulos en sus 13 años defendiendo la camiseta del Olimpia, además de 42 participaciones en la Selección Nacional de Honduras, una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y Juegos Olímpicos en Río 2016.

En cuanto trofeos conquistados, en su currículum tiene más copas que siete de los equipos que hoy están en la Primera División. Un verdadero talismán que se formó a base de trabajo y perseverancia hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas que ha tenido el país.

Johnny es el penúltimo hermano de la dinastía de los Palacios que lograron destacar en el fútbol nacional y del extranjero. Después de todo, no es desconocido para nadie lo hecho por Jerry, Milton y sobre todo por Wilson Palacios en Europa sobresaliendo en el Wigan o Tottenham de la Premier League, mismos pasos que pudo seguir el zaguero de no ser porque Olimpia rechazó ofertas del Manchester City ¡vaya lujo!

De sus pininos en el fútbol se conoce que saltó de las fuerzas básicas de la academia familiar (Las Mercedes) hasta las reservas del Olimpia. No era el mejor cipote entre aquellos que buscaban un sueño, pero sí el más perseverante y disciplinado, lo que fue clave para su carrera.

Johnny Palacios en entrevista para DIEZ desde La Ceiba.

Sin embargo, en el último pasaje de su etapa como futbolista, Johnny Palacios pasó una verdadera pesadilla por una lesión en el talón de Aquiles que lo alejó del terreno juego, además de otras cuatro cirugías que tuvo que soportar.

Finalmente, después de al menos cuatro años de silencio, Johnny Palacios, decidió romper con su silencio concediendo una entrevista en exclusiva para DIEZ, en donde reveló intimidades de su trayectoria, admitió que no tiene resentimientos con Olimpia y lo ocurrido con la oferta del equipo con la Premier League.

Tú no eres un personaje para dar entrevista, hoy decides hablar después de dos años inactivo...

Saludos, sí. Tengo como dos años y medio sin dar entrevista, pero es un placer dártela.

¿Qué ha pasado con tu vida desde que decidiste rescindir tu contrato con Real Sociedad?

Intenté volver a jugar fútbol, sentí una molestia y mejor preferí parar, no seguí. Eso me puso a pensar, mejor me calmé y hoy estoy tratando de estar bien para volver a jugar.

Es decir: ¿a tus 34 años estás considerando volver?

La verdad que me gustaría, pero también estoy viendo mi edad, sería jugar un año y retirarme. No le veo gracia; en el fútbol tienes que tener responsabilidad al cien y ahorita no la tengo.

¿Qué tan difícil la has pasado en los últimos años?

Ha sido la etapa más difícil que he tenido futbolísticamente. Ahora mismo la verdad que estoy tranquilo, no siento que me haga falta el fútbol, la estoy pasando bien con mi familia, con mis hermanos, con mis hijos. No hay nada que me motive volver a jugar fútbol. Pero por otro lado lo estoy tomando en cuenta, no me gustaría retirarme así, sino jugando.

Claramente nadie se quiere retirar así...

No es fácil para un futbolista pararse dos o tres años y querer volver a arrancar, pero para mí no sería imposible volver a intentarlo, pero estoy tomando la opinión de mi familia, pero al final quien tiene que tenerlo claro soy yo, si no es en este torneo, definitivamente no volveré a jugar.

¿Pero ya estás sano, no te vas a volver a rajar?

Sí, ya estoy sano. Yo me pongo a jugar y a entrenar con el equipo de mi padre, no tengo ninguna molestia y si lo tuviera, no lo intentaría.

¿Llamadas de clubes para que vuelvas?

La verdad que estoy desconectado. No sé si me han llamado, pero primero quiero mi salud y luego ver si puedo volver.

Johnny Palacios durante la entrevista con el periodista, Edgar Witty. Foto: Rudy Güity.

SU SALIDA DE OLIMPIA Y OFERTA DE UN GRANDE DE INGLATERRA

¿Saliste de Olimpia por la puerta trasera?

La verdad que no... en el Olimpia pasé mi mejor momento, logré muchos campeonatos y conocí mucha gente, el equipo me trató bien. Lo importante es que no salí por la puerta de atrás; simplemente por las lesiones, como a todo futbolista las lesiones te siguen y en cualquier momento vas a salir. Me dolió porque siempre quise seguir jugando y retirarme en Olimpia, pero las oportunidades pasaron así y no tengo ninguna queja. En el Olimpia pasé mis mejores momentos.

Eres uno de los futbolistas que más títulos tiene de los otros equipos en Liga Nacional ¿Qué significado tiene para ti?

Sí, en Olimpia logré muchos campeonatos, sino tengo entre 12 o 13...pude haber ganado más, pero del equipo no tengo ninguna queja o excusa, salí contento.

¿Qué piensa la familia Palacios sobre su pasaje en el club?

La verdad que todos salimos bien del Olimpia, no tenemos quejas con la institución. Estar en Olimpia fue lo máximo, no tenemos ningún resentimiento con el equipo.

¿Te hubiese gustado una despedida como la de Wilmer Velásquez?

Wilmer es Wilmer, pero con mis hermanos estamos tomando una decisión de armar una despedida entre Jerry, Wilson o yo, sería una sola despedida de los Palacios.

¿Por qué consideras que en los últimos años de tu carrera terminaste siendo odiado por los hinchas del Olimpia?

Te voy a ser consciente. La verdad que mi último año en Olimpia no fue mi mejor campeonato, soy consciente de eso; uno tiene que saber cómo futbolista que no le vas a agradar a todo mundo, pero las críticas nunca me han afectado, desde el error de los Juegos Olímpicos fueron críticas, pero no le puse importancia, siempre he sido una persona de mentalidad fuerte. Siempre supe que es normal, al final eso pasa, pero hay mucha gente que también me quiere.

¿Por qué crees que siempre decaídas de una u otra lesión?

Quizá porque ingresaba muy rápido, no me tomaba el tiempo necesario para volver a la cancha. El tiempo de espera era de al menos dos años para recuperarme bien, pero no fue así, lo tomaba a la ligera, eso me afectó.

Johnny Palacios celebrando uno de sus goles con el Olimpia. En el fondo su hermano, Jerry Palacios jugando para Real Sociedad.

Te tildan del más sobrado de los Palacios, ¿es cierto?

La gente que me conoce sabe que no es así, solo que soy muy apartado, no soy muy sociable como mis hermanos. La gente confunde eso, solo me gusta ser más reservados, tampoco no soy mucho de entrevistas o redes sociales, no son cosas que me atraen.

¿Y quién es Johnny Palacios detrás de lo que vemos?

Fanático de los tenis, la ropa, eso me atrae y soy adicto a los videojuegos. Detrás de mi persona también tengo otras cosas, soy atento en mi hogar, con la familia y mi gente. Eso me hace ser feliz.

¿Se volverá a repetir una dinastía como la de ustedes?

Esperemos que sí. Sería bueno que no solo quedara la familia Palacios, por ejemplo, los Meléndez, sería importante para La Ceiba y para el país que sean futbolistas que trasciendan, hay que ser un apoyo para la gente, no tiene que ver con recelo. Ojalá salga gente que nos supere, nosotros jugamos mundiales, ganamos cosas con la selección y la pasamos bien.

¿Qué tanto marcó la educación de tus padres para tener éxito?

La educación es importante. Cuando uno quiere algo y tener a padres como los nuestros, ha sido algo bueno en nuestra vida porque estábamos claros en lo que íbamos, era la oportunidad de nuestras vidas. Siempre quisimos esa oportunidad, así que teníamos que aprovecharla, por eso estuvimos en los equipos que estuvimos.

Cuando yo comencé en Olimpia, me dijeron que yo llegué allí por mis hermanos, por nombre, pero lo que no saben es que en esos días que iba a Olimpia, había más jugadores. Muchos no lograron quedarse porque les hacía falta la playa, La Ceiba, a su madre, al perro... yo no, estaba enfocado. Con los que fui en ese momento tenían más talento que mí, pero no solo es talento, sino disciplina y yo tuve eso.

¿Nunca tuviste pleito con Osman Madrid? ¿Aceptas que tu ciclo había finalizado?

Nunca tuve ningún problema. Solo que todo termina y uno hay que aceptarlo. Acepto que mi ciclo había terminado, en Olimpia se exige al máximo y yo no podía estar a medias, eso fue parte de mi salida, no podía estar a un 50. Lastimosamente estaba menos que eso, casi dos años sin participación y todavía me tenían en el equipo, no tengo nada que reprocharle.

Dime algo: ¿Qué pasó con la oferta que se suponía que tenías del extranjero, a dónde ibas?

La verdad que, para el Mundial de Sudáfrica del 2010, hubo una oferta de la Premier League en mi mejor nivel. Ese equipo estuvo interesado en mí, pero lastimosamente no llegaron a un acuerdo con el Olimpia. Seguí en el equipo, llegaron más ofertas y todavía el equipo no llegaba a un acuerdo. No sé qué pretendía la gente del Olimpia conmigo, pero sí hubo varias ofertas que no se concretaron.

¿De qué equipo estás hablando?

Era el Manchester City, de hecho, llegaron a verme al entrenamiento y al hotel donde estábamos en Sudáfrica, me decían que me querían en el Manchester; después se contactaron con Olimpia y decían que pedían demasiado dinero para irme.

¿De cuánto estábamos hablando?

La verdad que no sé la cantidad. Le hicieron saber a Wilson -él estaba conmigo- que Olimpia estaba pidiendo mucho dinero y que no iban a concretar la compra.

¿Qué hiciste cuándo te enteraste de esta noticia? ¿Rebeldía?

Rebeldía no porque no soy así, pero sí incomodidad, una oportunidad de esas no se brindan a cada rato. Ese era mi anhelo, ir al extranjero y no pude. También llegaron otras ofertas, pero no se concretaban. Todo lo mejor de mí fue para el Olimpia, tuve mis altibajos como cualquier jugador. En ese momento tenía un buen nivel junto a Fabio de Souza, éramos la defensa menos goleada. La verdad que no se su pudo.

¿Ese fichaje de Manchester City le hubiese dado un giro diferente a tu carrera no?

Claro que sí, era lo máximo, la Premier League. Iba a ser otro Johnny, lastimosamente no se pudo. Dios sabe el porqué hace las cosas.

¿Hoy qué estás visualizando para tu futuro? ¿Cómo van las clases de entrenador?

Lo hago por conocimiento, aunque nunca se sabe. Hay que llenarse de muchas cosas, no solo debe ser por lo que hiciste. También tenemos una academia de fútbol y puedo ayudarle a mis hermanos. Si Dios lo permite, estamos con el proyecto de ser contratista, vienen cosas bien. Este es un proyecto de Wilson Palacios, nos estamos involucrando para reclutar y ponerlos internacionalmente, él tiene sus contactos y eso es importante.