Jenny Fernández se confiesa tras cubrir Copa Oro: "Un día alguien me dijo que estaba muerta y acabada, así que tomé mis maletas y me fui".

Unos meses antes de verla a diario en la pantalla de la prestigiosa cadena internacional de ESPN durante la cobertura especial de la Copa Oro 2021, su vida personal estaba dando un giro doloroso, pero a la misma vez la estaba reinventando.

Jenny Fernández, periodista de Diario Diez y corresponsal en Honduras de ESPN, tras cinco años casada, tomó la decisión de divorciarse, un momento difícil para ella, ya que durante ese proceso también se contagió de Covid.

Un día después de finalizar su cobertura de 28 días en Estados Unidos con ESPN y DIEZ, la talentosa y guapa comunicadora, soltó un tuit que sorprendió a sus seguidores, pues en un momento de mucho orgullo, recordó palabras del pasado que la marcaron para retarse a sí misma.

"Un día alguien me dijo: estás muerta y acabada, no sos nadie. Ese día me di cuenta que muerta estaba ahí, en ese lugar… así que tomé mis maletas y me fui. Hoy agradezco esas palabras, gracias a ellas estoy más viva y feliz que nunca".

Jenny Fernández ahora se siente en un momento cumbre tras 20 años en el periodismo deportivo y mientras se bajaba del avión y alistaba maletas para regresar a Honduras, habló con DIEZ para contarnos sobre esta nueva experiencia y muchas anécdotas vividas.

"Hoy finalicé cobertura de 28 días en la Copa Oro y cuando estaba en el avión saliendo de La Vegas rumbo a Dallas, se me vino a la mente esas palabras que me dijeron hace un año. En algún momento me tocó tomar esa decisión y me dijeron: -´Piénsalo, estás muerta y acabada, no sos nadie-´. Ahí me di cuenta que en ese lugar, ese espacio y con esa gente yo estaba acabada y que tenía que cambiar y respirar. También poder demostrarme a mí misma que no era como me decían. Yo no estaba muerta y tenía una oportunidad de reinventarme".



"Este nuevo año ha sido de aprendizaje, de lecciones, de crecimiento personal, profesional. Yo soy una fiel creyente que si uno le cree al que está arriba, las bendiciones y las puertas se le abren", nos dice una Jenny llena de fe.



"Todos en la vida pasamos esos baches y esas etapas donde dudamos de quiénes somos, no sabemos adónde vamos y qué queremos. Tienes a tu lado personas que te hacen dudar, tratan de manipularte y no le hacen bien a tu vida".



SU EXPERIENCIA EN COPA ORO



Jenny Fernández vivió su segunda cobertura de Copa Oro con ESPN Y DIEZ donde recuerda ciertas vivencias que han enriquecido su carrera como periodista.



"En febrero me avisaron que habían aprobado la cobertura de Copa Oro con todo el equipo de Centroamérica, pero una semana después me dijeron que el proyecto se cayó y que la única periodista era yo, luego el resto era talento de Estados Unidos. Yo me sentí sorprendida y creía que había nacido de nuevo", nos menciona muy emocionada.

"Me asignaron el Grupo D donde estaba Honduras y Panamá, pero que también iba llegar a la final pasara lo que pasara con la selección de Honduras. Fue muy bonito, 28 días de cobertura, trabajando 24/7, produciendo notas de color, informativas, enlaces en vivo. Fue una experiencia que en un mes aprendí como si hubieran sido cinco años. Ha sido muy grato saber que en este nivel te aprecian, valoran y te dan tu lugar", agradeció.



"Fui la única mujer en ESPN dando cobertura para Copa Oro, no solo para Estados Unidos y Centroamérica, sino que también para Latinoamérica. También estuve para Diez, donde cubrí el Final Four y en Atlanta el amistoso contra México".



ANÉDOTAS EN DURANTE ESTA COMPETENCIA



La experiencias y las anécdotas que se viven en las coberturas deportivas se vuelven inolvidables y quedan como gratos recuerdos de cada una y Jenny Fernández comparte las suyas durante esta Copa Oro. Una de ellas fue cuando tuvo que grabar en medio de una batalla con las hormigas.



"Cuando iba a grabar me paré en un hormiguero y me comenzaron a picar y a subirse, luego digo que no podía grabar por eso, pero me indican que solo teníamos dos minutos y fue tan gracioso que yo estaba grabando y el productor matándome las hormigas en los pies, fue algo muy divertido, de esas cosas que no se ven en tv".



Entre risas también recordó el momento en el que una representante de la Concacaf le negó un plato de comida a Bora Milutinovic, ex técnico de Honduras.



"Con Ricky Ortiz estábamos con Bora Milutinovic y cuando terminó el Estados Unidos vs Qatar nos dice Bora que vayamos a comer algo, nosotros con el ticket de prensa pasamos, pero Bora no andaba y la chica de Concacaf le preguntó por el boleto, él le dijo que no andaba y ella le dijo que no podía comer y en eso Ricky le dijo: -"¿sabés quién es él?, es Bora Milutinovic, no puedes negarle un pedazo de pan"-. Es normal que me nieguen un plato de comida a mí, pero a él... Son de esas cosas que pasan".

Jenny tampoco pudo pasar por alto la "pelea" de John Sutcliffe y un aficionado. "Unos aficionados se le acercaron a John Sutcliffe y le comenzaron a decir varias cosas de México, el equipo de seguridad les vino a decir que no lo podían insultar y yo andaba una paleta que él me había regalado y que me la pidió para tirársela al aficionado. Ja, ja, ja. -'No mames que no te estoy haciendo nada y deja de insultarme, yo estoy trabajando"-. Se vio como un niño berrinchudo", nos cuenta Jenny.



Después de esta larga y bonita experiencia vivida en la Copa Oro, Jenny Fernández no duda en considerar las cosas que destaca a nivel profesional.



"Conocer gente extraordinaria y que no importa la nacionalidad, ni lo seguidores que tengas en redes sociales, sino que todos remamos a la misma dirección", finalizó.