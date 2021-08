Hora, días y transmisión en TV de los partidos de la jornada cinco del Torneo Apertura en Honduras

Entre este miércoles y jueves se disputará la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Nacional donde Marathón y Motagua se mantienen en la punta del certamen. Los encuentros se jugarán con seleccionados antes del viaje a Canadá para encarar las eliminatorias.

¿Qué canales de televisión emiten estos compromisos? Pues sólo un encuentro va por la televisión abierta; el resto será por las compañías de televisión de paga donde resalta el clásico de La Ceiba que vuelve a encontrar al Vida y Victoria.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

El primer choque programado es el del Real España que recibe al sorprendente Lobos UPN, un rival que le ha complicado la vida durante ha sido parte de la profesional. Tras el empate gris frente al Real Sociedad, los del "Potro" Gutiérrez buscarán sacudirse ese frío empate. Este compromiso será a las 6.00 de la tarde en el Morazán.

La jornada continúa en Tocoa, Colón que tendrá un duelo nocturno; Real Sociedad recibe la visita del Motagua, equipo que llega encumbrado tras ganar el clásico capitalino al Olimpia en un espectacular duelo que tuvo cinco anotaciones. Choque programado para las 7.06 pm.

A esa misma hora se disputa el clásico ceibeño; el Vida recibe al Victoria en el Municipal Ceibeño que tras muchos años tendrá de vuelta la rivalidad de ciudad. Este compromiso será televisado por la señal de Todo Deportes TV a partir de las 7.06 pm.

El Olimpia ya no va a dejar escapar puntos en casa, pues todavía no ha ganado de local en el Nacional, pues suma dos empates y una derrota (Real España, Vida, Motagua). Este miércoles se mide al Honduras Progreso que ya sumó de tres tras vencer al Victoria el sábado.

La quinta fecha se cierra el jueves en Puerto Cortés; Platense que ya podrá contar con el "Primi" Maradiaga en el banquillo recibe al Marathón del "Tato" García que viene de sucumbir en su visita a La Ceiba contra el Vida. El Monstruo solo ha ganado en casa sus tres partidos disputados (fue local ante Honduras Progreso aunque no administrativamente).

JORNADA CINCO

MIÉRCOLES

6.00 pm Real España vs Lobos UPN (TVC)

7.06 pm Real Sociedad vs Motagua (TDTV)

7.06 pm Vida vs Victoria (TDTV+)

7.30 pm Olimpia vs Honduras Progreso (Tigo Sports)

JUEVES

7.00 pm Platense vs Marathón (Tigo Sports)