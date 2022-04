A falta de oficialización, Vida separará a cinco futbolistas por problemas internos en concepto de premios

Aunque es un problema que se arrastra desde hace varios meses, la gota que derramó el vaso fue el viernes cuando el mediocampista Peña no entrenó previo al duelo ante Honduras Progreso ya que solicitó el pago de unos premios, que según él, había ofrecido al grupo el gerente Jairo Martínez.

Sin embargo, el presidente Cruz alega que él no tenía conocimientos de los ofrecimientos y todo fue a sus espaldas y es la razón por la que tomó la decisión de no pagar lo que él no les prometió.

Otros futbolistas se unieron al reclamo de Peña como Alexander Aguilar, Carlos Sánchez, Denis Meléndez y Juan Pablo Montes y fue la razón por la que no algunos no fueron convocados para el sábado, además el cuerpo técnico ha identificado que estos futbolistas han bajado notablemente su nivel y creen que puede ser producto del reclamo.