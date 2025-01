El Motagua no pudo en su visita a Danlí, dónde sumó su primera derrota de la temporada ante el Olancho FC . Las águilas cedieron terreno y dejaron escapar el liderato del torneo.

Agustín Auzmendi, goleador del ciclón, fue uno de los integrantes que dio la cara y se refirió a la derrota y al su futuro en la institución tras las ofertas recibidas.

“Una derrota dura contra un gran rival con buenos jugadores, pero es un golpe duro que no lo esperábamos. Hicimos un mal segundo tiempo y debemos mejorar”.

Y añadió: “Hay cosas que no pueden pasar en los partidos, hay goles que no nos pueden marcar, debemos de mejorar todos y se vienen cosas buenas, pero Motagua debe de ser protagonista”.

Sobre su buena racha goleadora. “Siempre es importante anotar, pero el equipo no ganó, así que no sirvió de mucho”.

Auzmendi fue directo en torno a lo que se debe hacer. “Más que preocuparse hay que ocuparse, creo que no hicimos un buen segundo tiempo y debemos seguir mejorando. Ya el jueves tenemos revancha”.

Además, el jugador argentino expresó su incomodidad con el arbitraje. “Lo que me molesta es que nosotros no podamos decirle nada, hay jugadores que les pueden decir cualquier cosa, insultarlos y no le dicen nada, pero a uno le saca amarilla”.

SOBRE LAS OFERTAS DEL EXTRANJERO

El olfato goleador de Agustín Auzmendi lo ha llevado a que otros clubes en el extranjero busquen sus servicios y el propio futbolistas confirma que lo han llamado.

“Hubo unas propuestas, charlas, pero nada confirmado. Yo tengo contrato con el club (Motagua) y hasta que a ellos no les llegue la oferta, todo queda en rumores. Sí me contactaron, pero no hay más que eso”.

SALIDA DE RUBILIO CASTILLO

Al momento de ser consultado por la partida de Rubilio Castillo. “Son decisiones muy personales, pero está en un gran equipo como es Pereira y le va servir para su carrera. Fue importante para nosotros y sabemos lo que es Román aquí en Motagua, pero cosas personales y uno no debe meterse en eso”.