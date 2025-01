Keosseián pone el pecho a las balas tras caída del Marathón, se defiende de críticas y advierte: “estaremos en la fase final”

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué análisis hace tras la derrota ante Victoria?

Provocamos varias opciones de gol no solo en el primer tiempo, también en el segundo. Lamentablemente no lo pudimos concretar, ellos también tuvieron sus chances y la metieron en una jugada que no debía pasar, pero esto ya está, ya pasó, se sacan cosas positivas, queremos ganar, ahora pensaremos en otro partido, mereció ganar, incluso con nueve jugadores lo salimos a buscar, tenemos un comienzo que no es el mejor, pero el funcionamiento es bueno.

Las cosas positivas del partido

Las cosas buenas se las voy a transmitir a los jugadores, yo vi cosas positivas, vi un equipo que buscó permanentemente el arco rival, tuvimos muchas chances de gol, quedamos expuestos.

¿Qué mensaje le manda a la afición?

A la afición decirle que esto recién empieza, Marathón estará en la edición final del torneo, no tengo dudas. A seguir trabajando, a seguir en este camino, las oportunidades de gol las hemos creado. Estoy seguro que cuando transcurran los partidos, el equipo encontrará el gol. Yo sinceramente quedé conforme no con el resultado, pero sí con el funcionamiento.