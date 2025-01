“Aprobé mi prueba física sin ningún problema, al final son las autoridades que tomarán la decisión si tengo participación en el torneo local, si no yo me sigo preparando para lo que venga internacionalmente, dentro de Concacaf soy considerada una de las mejores árbitras de la Confederación y debo mantenerme en ese estatus, no porque hayan algunas deficiencias en el país me puedo permitir flaquear porque en el campo internacional tengo las puertas abiertas”, afirmó.

Melissa Pastrana admite que ella ha cumplido con su trabajo, pero que no encuentra participación en primera ni en segunda división. Exteriorizó que su ausencia en los partidos se debe a situaciones internas de la Comisión de Arbitraje.

“Es muy poca la participación que tengo en Liga Nacional, también muy poca en Liga de Ascenso, y aquí no es de exigir que se me de la oportunidad o no, es simplemente evaluar si se cumple con los requisitos, si existe la capacidad, si el desempeño es bueno, y se se cumple con todo eso, no sé porqué después no recibo designaciones, pero ese es un tema que ya ustedes lo conocen de años, es una situación internamente dentro de la Comisión de Arbitraje”, lanzó.

“Quisiera saber cuáles son las exigencias, no las entiendo. Nunca me he sentado con la Comisión de Arbitraje, si la Comisión me manda a llamar, me siento, pero no soy de los que va a llamar a las autoridades, mi trabajo habla por sí solo. Si yo cometí un error estoy de acuerdo que se me siente y no se me designe”, explicó la gafete FIFA.