Ingeniero del Estadio Morazán revela por qué ha cambiado el color de la grama: ¿En qué fecha regresará al 100%?

No obstante, de acuerdo con el ingeniero Gustavo Rubí, encargado de la grama del Francisco Morazán , reveló que el recinto sampedrano mostrará una mejoría notable en las próximas semanas y estará apto para el inicio del Premundial Sub-17 que inicia el 10 de febrero.

El Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula estuvo en el radar de las críticas tras el choque de la primera jornada entre Real España vs Génesis por el torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras .

Pero la cuestión es que la visualización de la grama es debido a un control de maleza. El hecho de que sea selectivo el producto, no quiere decir que la grama la estresa, eso nos ha pasado con las aplicaciones que hicimos previo al Real España vs Génesis. Nosotros la cancha la recibimos con una alta contaminación de maleza, sabíamos que tenía secuela, son las secuelas que estamos viendo, la afición debe estar tranquilo, la cancha va a volver a la normalidad.

¿Esta cancha es de las que destacará a nivel nacional?

Sí, esperamos ser la número uno en el término de tres a cuatro meses.

¿Cuántos años de vida tiene esta cancha?

Esto depende del tratamiento. La cancha es normal, porque el tratamiento es una grama natural con un apoyo sintético, es una cancha mixta. Eso también la hace una cancha más resistente.

¿El Real España vs Olimpia tendrá una mejor cancha?

Estará completamente normalizada, ya va a estar la cancha tal como la conocieron, tal como la vieron contra México. Pero eso sí, fue un mal heredado, venimos de unas lluvias tremendas. El agua hace que germine la semilla, el agua nos impide hacer ciertas labores de acorde a su control, todo eso se junta.

¿Para el verano estará la tercera generación de esta maleza?

Correcto, pero todo viene en disminución. Ya la tercera generación va a ser menos, incluso la podemos hacer manualmente para no tener estas confusiones que tiene la gente, no pudimos, fueron seis u ocho semanas que no pudimos intervenir. Cuando nos venimos después de navidad vimos que estaba invadidos.

¿Qué opinan de las críticas?

Pensé que había que esperar, se escucharon muchas groserías, pero pensé, tal vez estos mismos que dicen groserías, haber qué dicen después. Claro, la preocupación de las autoridades, aunque ellos tienen la confianza de que había que realizarlos.