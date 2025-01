Emanuel Hernández, fichaje de Olimpia: ¿Qué le sorprendió del Rey de Copas? ¿Qué lo sedujo? “Lo voy a dejar todo”

Emanuel Hernández se convirtió en uno de los fichajes extranjeros de este renovado Olimpia que ahora es dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, quien llegó para hacer olvidar el reinado que dejó Pedro Troglio. El defensor charrúa, recientemente instalado en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, reveló en conferencia de prensa lo que le sorprendió de este león que tiene sed de regresar a la corona que perdió tras caer ante Motagua en la final. Hernández es de características defensivas y respondió si existe o no presión al ser extranjero y ver que en el Rey de Copas los últimos fichajes de esta índole han sido fallidos. ¿Cómo se dio su proceso para fichar por Olimpia, qué lo sedujo?

CONFERENCIA DE PRENSA ¿Qué le ha parecido la experiencia en Olimpia en la primera semana de entrenos? Me encontré con un club muy grande. Me gustó las instalaciones, cuerpo técnico, compañeros, contento de estar aquí. ¿Cómo se dio su proceso para fichar por Olimpia, qué lo sedujo? Había escuchado Olimpia, y cuando me dijeron la posibilidad de venir acá, me puse a investigar y vi que es un club muy grande de la zona, no lo dudé, cuerpo técnico uruguayo y me sedujo la oportunidad de jugar acá. ¿Qué sabe del fútbol hondureño? Vi lindos equipos, hay varios uruguayos que conozco en otros equipos, me dieron muy buenas referencias del fútbol hondureño, tengo muchas ganas de empezar.

¿Qué le pareció el ambiente de la primera jornada? El primer partido lo vi en Uruguay, era visitante, la tribuna estaba llena de gente de Olimpia, me sorprendió, bastante gente. Fue un partido difícil, pero el equipo lo pudo sacar adelante. En Olimpia piden un referente en la zona defensiva Me gustan las responsabilidades, venir, dejar todo lo que sé, lo voy a dejar todo para Olimpia. ¿Cuáles son sus características y jugar en Olimpia tiene su presión? Lo tomo como una nueva manera de arrancar en un equipo grande, hay que tomarlo con responsabilidad. Mi característica es el juego aéreo, la agresividad, tratar de salir bien con pelota. ¿Quiénes fueron los futbolistas de los que se hizo referencia y juega bien en ataque? Tengo varios compañeros con los que jugamos el fin de semana: Gómez, Rodrigo de Oliveira. Me comuniqué con ellos y me dijeron que el fútbol hondureño era lindo, que estaba muy cómodo, eso me motivó.