Jamir Maldonado cuenta por qué se unió a TikTok y recuerda la final perdida de Olimpia ante Motagua: ¿jugará de volante?

Jamir Maldonado fue una de las gratas sorpresas en el 11 titular en el debut de Olimpia ante Lobos UPNFM en el torneo Clausura 2025. Pero lo que más sorprendió fue la posición en la que jugó ahora bajo el mando de Eduardo Espinel. Maldonado sufrió dos terribles lesiones de ligamento cruzado, sin embargo, el futbolista contó en conferencia que la red social TikTok lo ayudó a divagarse para olvidar las lesiones que lo apartaron de la titularidad de Olimpia. Jamir también reveló lo que está mejorando ahora que lo están posicionando de volante de contención, la batalla con Carlos Pineda y cómo palpita el choque ante Juticalpa FC por la fecha dos del Clausura 2025.

CONFERENCIA DE PRENSA ¿Cómo valora el encuentro ante Juticalpa y cómo analiza el debut en el Clausura? Súper tranquilo esperando el partido para hacer las cosas bien. Después de regresar de la lesión me sentí muy bien, aparte que la cancha es sintética, por ahí molesta un poco, pero me sentí súper bien. Siendo titular ¿qué significó para usted? Un largo proceso de recuperación No me lo esperaba, pero en el 2024 solo jugué tres partidos, fue un largo año para mí, llegó el profe, nuevas oportunidades, es de aprovecharlas. ¿Cómo ha sido la relación en sus primeros días con Espinel? He hablado con él, me corrige mucho en los entrenamientos, habla mucho conmigo. Por ahí me hace mejorar en algunas cosas, porque ahora estoy jugando de contención que de lateral. Ahora juega en la posición de contención, ¿cree que le puede ganar a Carlos Pineda? Carlos es importante para el equipo, aparte que es un buen jugador. Por ahí siempre he jugado en esa posición, cuando vino el profe Troglio me puso de lateral, pero considero que los manejo bien, a competir de la mejor manera con Carlos Pineda.

El tema del lateral derecho, vino Marcos Montiel para fortalecer el medio campo Hemos hablado, a ver en qué posición me toque jugar. La que me toque lo intentaré hacer de la mejor manera. También la decisión del profe si me usa de contención, de lateral derecho, estamos en la disponibilidad para ver en cuál nos podemos afianzar más. ¿Cuál es su diferencia en su juego del 2024 a lo que hace en el 2025? Mejorar en muchas cosas, esos ocho meses que estuve lesionado uno trata de reflexionar en algunas cosas. Después de la recuperación traté de mejorar cosas que venía haciendo. Siento que el 2024 no lo desperdicié, lo mejoré mentalmente, trabajar de la mejor manera, después de una lesión es difícil regresar, estoy agradecido de arrancar de titular. ¿Cuáles son los aspectos que está mejorando? Con el profesor Troglio entrenaba como lateral derecho, con Espinel estoy entrenando de volante. Por ahí me corrige mejorar en los controles orientados, estar mejor perfilados, por ahí me cuesta mucho.