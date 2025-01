Sebastián Cardozo pone de favorito a Motagua, palpita a Olancho y lanza advertencia a jugador de Olimpia

Titular con Motagua, pero no se le ha dado el gol, ¿cómo lo celebraría?

Ojalá que llegue el gol, pero a mí me contrataron para defender mi arco, eso es lo principal, lo que más intento hacer, eso me tiene contento, pero no es una cosa que me tenga loco, estoy en un buen nivel, hay que seguir trabajando.

Al charrúa le viene bien el fútbol de Honduras

Por lo menos me adapté bien, me adapté rápido gracias a los compañeros, gracias al cuerpo técnico y gracias a los que me han apoyado desde el día que llegué.