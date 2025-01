Luciano Emilio fue parte del fichaje de Keylor Navas por Newell’s: “Ahora queremos colocar a Edwin Rodríguez en MLS o Sudamérica”

Y después de su retiro allá por 2013, no cambió la ruta, se preparó para estar de cerca con la formación de jóvenes promesas en los Estados Unidos y su crecimiento continuó desde la representación de futbolistas donde ya se está haciendo de un nombre.

El nacido en São Paulo , Brasil , platicó con DIEZ y más allá de recordar viejos tiempos, contó detalles de la operación del tres veces ganador de Champions League al Newell’s Old Boys de Argentina.

A su vez no podía quedar por fuera el tema de jugadores nacionales, un mercado que para el ex delantero es muy atractivo y como un objetivo puntual para él es llevar fuera de fronteras catrachas a Edwin Rodríguez.

¿Qué se le viene a la mente cuando se le vuelve a contactar de Honduras?

Fue una etapa muy linda en mi vida. Primero llegué a Real España e hicimos mucha historia con el club y luego con Olimpia. Para mí fue esencial en mi crecimiento profesional, voy a guardar eso para siempre. Toda la vida voy a tener a los hondureños en mi corazón.

Y cuéntenos, ¿cómo entró al mundo de la representación de futbolistas?

Después que me retiré en 2013, puse una academia de fútbol en Estados Unidos y después comenzamos con un trabajo muy fuerte de redes sociales para poder estar dándole consejos a los jugadores. Yo saqué la Licencia A de entrenador para poder ayudar a crecer.

Cuando uno forma futbolistas y van tomando un nivel más alto es importante que los agencie personas de confianza es por eso que me preparo para atender a todos esos prospectos desde la representación la agencia Eternal 11.

VER MÁS: Keylor Navas llega a Argentina y estas son sus primeras palabras antes de integrarse al Newell’s: “Estoy muy contento”

¿Qué lo motivó a ser representante?

Me motivó poder seguir los pasos de jugadores juveniles al entrar al nivel profesional. Mi misión es que los padres y jugadores entiendan el tema de entrar a ese mundo y tratar con contratos porque yo particularmente sufrí con eso.

Cuando cumplí mis 18 años el Colonia de la Bundesliga compró mis derechos y yo fui sin ninguna preparación y siento que me afectaron económicamente. Pasa mucho que los jugadores no saben sus derechos, por ejemplo, el 15% que debe recibir un jugador por ser comprado.

¿Qué tal la experiencia de trabajar con Keylor Navas?

El caso de Navas me llegó de sorpresa porque yo me metí a la representación desde hace dos años y hemos desarrollado contratos con casi todos los equipos de la MLS y por eso me contactó el actual agente de Keylor Navas, Jason Mora, él quería que el portero tico jugara en la liga estadounidense y de inmediato yo acepté ser parte de todo eso.

Hablé con el DC United y el Nashville SC y en Brasil con el gigante Gremio ya que él busca una preparación importante para lo que viene en el Mundial 2026. Lo que sucedió en Gremio fue que ellos querían un arquero brasileño.

Ya el tema con Newell’s Old Boys fue con otro agente. Keylor es buen amigo con Messi y fue importante para que llegara a su nuevo club. Eso sí, que estamos en contacto por un posible fichaje de Navas a la MLS en 2026.