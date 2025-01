Agustín Auzmendi alerta sobre renovación en Motagua y actualiza el tema de su hermano ¿Por qué Rodrigo no vino a Honduras con él?

“Creo que fuimos el mejor equipo del torneo durante todo el semestre y se vio reflejado, fuimos el único equipo clasificado a la Concacaf Champions Cup y peleamos hasta el final, quedamos campeones y creo fuimos el mejor equipo del campeonato”, citó el atacante a su llegada al aeropuerto de Palmerola.

Y agregó: “Voy a unirme a los trabajos en Amarateca, a sumarme al grupo y bueno, ir diagramando porque el objetivo de Motagua es queda campeón, los títulos personales son lindos, pero mi objetivo era el título grupal que era lo que venía buscando, ahora contento del grupo y el personal porque fue de gran ayuda para el equipo”.

Le gusta la palabra bicampeonato a Agustín Auzmendi: “Obviamente, para Motagua es una obligación pelear el torneo, quedar campeón, somos un equipo grande y sabemos las obligaciones que tenemos, más allá que quedamos campeones, eso ya pasó y hay que ir en busca de lo que se viene”.

Tocando el tema de su contrato, dejó claro su vínculo y que las negociaciones de renovar aún no se han dado: “Me quedan seis meses de contrato, recién vengo llegando al país per no hemos hablado nada. Yo estoy muy feliz, muy cómodo acá, si para el club y para mí es lo mejor continuar, bienvenido sea”.

Antes de finalizar el torneo Apertura el tema de la renovación de su hermano Rodrigo con Motagua acaparó mucho la atención y todavía sigue en el aire. El menor de los Auzmendi no volvió a Honduras y enciende las alertas en el Ciclón Azul. De momento seguirá de vacaciones con su familia a la espera de definir su futuro.

“Hablé con Rodrigo Auzmendi antes de venir, creo que estaban hablando con el Motagua, es un tema muy personal de él, yo le di mi consejo, pero es una decisión muy personal de él, es su decisión”, expresó a TVC.