Sobre la transmisión del partido: “Se estará transmitiendo también, no lo hemos cerrado como en otras oportunidades que se cierra la transmisión, no, nosotros lo vamos a transmitir a través del canal que está patrocinando esto, así que usted en su casa podrá celebrar, disfrutar en familia porque es un sábado a las 7 de la noche”.

¿Cómo se concretó el partido? “Primero, nuestro aliado estratégico es una empresa de marketing deportivo de primer nivel, le pertenece a Andrés Iniesta y es NSN (Never Say Never). Créanme que nos hemos entendido muy bien, ellos confían en nosotros y nosotros en ellos, fue muy fácil ponernos de acuerdo. Lógicamente había que competir contra otros países, pero tener a Andrés Iniesta cerca en todo este proyecto, es una ventaja enorme por la cercanía que él tiene con Messi, Mascherano, entonces que él esté detrás nos garantiza que Honduras será bien tratado”.

¿Está pactado que Messi juegue el partido? “Claro, Messi está garantizado en el contrato, él jugará. Solo una lesión o algo muy grave que el equipo tendría que comunicar en sus redes, podría detenerlo, pero Messi y las otras figuras vienen a Honduras a jugar. El tema técnico es de Mascherano, pero si él viene, será con todo su equipo, Mascherano está retado, vienen a jugar, no a pasear, así que tiene que sacar todas sus herramientas. Olimpia irá con todo, recordemos que tenemos esa espinita de la final que nos la queremos sacar los olimpistas de corazón”.