Olimpia vs Inter Miami de Messi: la boletería comienza a venderse el viernes, habrá penales si hay empate y será transmitido por TV

El Gerente de Mercadeo de DILO, Edgardo Figueroa, también hizo un llamado a los aficionados para que utilicen únicamente la plataforma oficial de venta: “Como lo mencionó el alcalde, para DILO no es más que un partido más, pero es ‘El evento del siglo’, como siempre lo ha hecho en las finales del Olimpia, venderemos los boletos totalmente digitales los boletos. Usted solo necesita un teléfono inteligente, internet, su DNI, crear su cuenta digital. Nosotros le estamos dando una forma única y accesible de adquirir su boleto. Así que no vaya por la calle comprando boletos a alguien que le diga que es un vendedor oficial, eso no existe. Solo usted mismo puede comprar su boleto, es algo personal”.

Figueroa agregó que el sistema de venta será estrictamente personal: “El mercado negro no podrá hacerse de todos los boletos. La aplicación solo le permitirá adquirir cuatro boletos por DNI, no podrá comprar boletos. Así que usted no comparta el código QR porque esa persona puede llegar antes que usted y no podrá entrar al estadio”. De esta manera, se busca evitar que los revendedores tengan acceso a boletos y que los fanáticos se vean involucrados en situaciones incómodas o fraudulentas.