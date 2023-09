André Orellana pide perdón por su dura entrada y revela qué le dijeron ‘Patón’ Mejía y Pedro Troglio

“Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido, no es correcto para nada. Ya hablé con el profe Troglio y con ‘Patón’ que es un papá para mí”, empezó diciendo el jugador de 21 años.

¿Fue producto de la calentura por el mal resultado?

Estamos de acuerdo que fue producto de la calentura, no fue una jugada correcta.

¿Qué pasó por su cabeza tras la expulsión?

Pasó por mí que me había equivocado, y que mis compañeros no merecían eso.

Nos dice que se disculpó con ‘Patón’. ¿Qué se dijeron?

Germán Mejía me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo. Y hablé con el profe también. Y bueno solo pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia.

¿Todo quedó como una anécdota con ‘Patón’? Sin resentimiento...

Sí, como te digo si por alguien llegué a la Liga Nacional fue por ‘Patón’ Mejía, siempre hablamos y siempre compartimos.

Pedro Troglio señaló que tiene que aprender. ¿Qué le dijo el estratega argentino luego de que usted se disculpó?

El profe Troglio me dijo que estuviera tranquilo, que él me aprecia y que son experiencias para mejorar.

Es la primera vez que sufre una expulsión tras una falta de esta magnitud. ¿Qué le dice a los aficionados?

Esto es parte del fútbol, de mí parte nada más queda corregir y saber controlar cada impulso. Tengo que saber tener un balance, les digo que que esto no volverá a ocurrir.

¿Es consciente que se le puede venir una fuerte sanción?

La verdad me equivoqué y pedir disculpas a todos, uno es ser humano y de los errores se aprende. Esperamos que no sea tan fuerte.

Sabemos que los resultados en Marathón no se están dando. ¿Qué opinión le merece este mal momento?

Creo que mucho, sin duda me afecta en lo personal, pero sé que como equipo saldremos adelante. que no hay mal que dure. Y al final de torneo verán un equipo más unido y consolidado.