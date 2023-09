Názar da la cara tras la derrota de Marathón ante Olimpia: “Yo no tengo una varita mágica, esto es un proceso”

Puede ser. El tema es que está bien apretado, todo mundo está cerca, había que aprovechar contra un rival que es el mejor equipo del país, que tiene el mejor plantel y que Marathón siempre le ha jugado bien. A veces nos traiciona la cancha y no metemos los goles. A veces nos desesperamos y no somos contundentes a la hora de anotar.

A veces no analizamos lo que acontece, pero aquí el responsable soy yo. Soy yo el que escojo el 11 y les digo cómo jugar.

Es parte del fútbol. Entiendo a la afición porque están desesperados por ganar un torneo, pero deben entender que este es un proceso. Deben de ser un poco más analíticos con lo que tenemos, pero nosotros no ponemos pretextos, estamos trabajando e intentando cambiar las cosas que no se dan. Al final es un juego.

Entiendo que estén molestos. Estamos tranquilos porque trabajamos, pero hoy se perdió. El partido anterior fallamos ante Génesis, el fútbol es ingrato en ocasiones, tratamos de no ser resultadistas. Queríamos hacer un buen partido y ganarle a Olimpia.

Creo que es parte de la desesperación, que no se podía concretar. A parte de eso es un muchacho de 20 años, tiene inexperiencia y un poco de rebeldía por querer demostrar esa situación que no se pudo empatar.

Es el 11 que tengo. Recuerde que hay montón de muchachos jóvenes y hoy apostamos más por la experiencia, no pudimos, pero no hicimos un mal partido. Yo entiendo a la afición molesta porque perdemos. Nos duele porque era una fecha importante para poder ascender.

A veces es bien ingrato. Teníamos cinco partidos contra Olimpia y todos los habíamos sacado bien. En el torneo anterior jugamos cinco con ellos, empatamos cuatro y ganamos uno. Y hoy que nos anotan ese gol en una acción que no representaba mayor peligro, pelotazo largo, no nos supimos contener y nos hacen ese gol. De ahí la desesperación. Luego vino la expulsión, nos afecta, pero aún así tuvimos chance de anotar.

Creo que hicimos un buen partido, tuvimos situaciones de gol, pero no las concretamos y Olimpia en el segundo tiempo le queda esa de Kevin López en una distracción de pelotazo largo. A veces aunque se juegue bien y el rival que se tiene en frente tiene experiencia, aprovecha este tipo de situaciones. Yo valoro el esfuerzo que se hizo, pero nos faltó talento para anotar.

No obstante, el doctor valoró el trabajo de su equipo a pesar de la derrota, pero también comparte el enojo de los hinchas del verde que sueñan con la décima presea en Honduras.

¿Alguna reacción del público lo ha llevado a renunciar como DT del Marathón?

Trabajamos para hacer bien las cosas. Hay que recordar que esto no acontece hoy, esto tiene diez torneos y no ha pasado nada. Yo no tengo varita mágica de resolver las cosas de un día para otro, entonces, cuesta un poco. El torneo pasado cerramos bien, hoy nos está costando bien. Se dan situaciones que se escapan del cuerpo técnico.