Pedro Troglio responde: ¿A qué club ve peleándole el título a Olimpia? ¿Le gustaría ver campeón a Motagua de la Copa Centroamericana?

Marathón, el equipo que más invictos le quita a Olimpia

Cuando me tocó venir a Honduras, me dijeron que venir a San Pedro Sula era muy difícil, era venir a ver si se podía sacar un empate por el calor, por la cancha, pero hemos tenido medianamente buenos resultados, para mí sigue siendo muy difícil. Es un clásico, son partidos difíciles, no hay una seguridad de que vamos a ganar.

Regresa a los banquillos tras el castigo

No apelé porque tengo dos apelaciones en el campeonato nada más y no quisimos perder una. Si no me hubieran convocado ocho jugadores a la Selección tampoco hubiéramos apelado por Solano.

¿Persecución por los castigos?

No, porque me echaron bien, discutí. Lo que sí me molestó y no me gustó para nada... No apelé, pero envié una carta porque pusieron que yo lo había intentado agredir, yo no lo agredí, yo fui a hablarle en la cara y lo choqué con la gorra y dice que le di un cabezazo. ¿Cómo le voy a dar un cabezazo? Loco no estoy, puso que le dije que es un sinvergüenza y no fue así, yo dije ‘esto es una vergüenza’. Pero no es una persecución.

¿A qué equipo ve peleándole a Olimpia por el título?

Yo sigo diciendo que el más difícil para nosotros es Motagua, es nuestro rival, es el clásico, vivimos en la misma ciudad, pero yo veo en un escalón a Marathón, el Real España no ha arrancado bien, Olancho FC siempre, pero hoy hay mucha paridad, fijate en Génesis, en Real Sociedad, los equipos de La Ceiba no están tan bien, pero se van a recuperar, tienen buenos planteles. Antes era muy marcado, vos sabías que habían tres o cuatro partidos que vos hacías los puntos, hoy no estás seguro de eso.